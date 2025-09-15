El Dreamland Gran Canaria ajusta las piezas con contratiempos

El combinado claretiano se adentra en el ecuador de la pretemporada con cuatro amistosos disputados y tres por celebrar | Jaka Lakovic no ha podido contar con el plantel al completo aún en los citados encuentros

El Dreamland Gran Canaria acelera en su puesta a punto para llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL), que tendrá lugar ante el Real Madrid, el vigente campeón de la mejor liga de Europa, el próximo 5 de octubre, a partir de las 11:30 horas, en el Movistar Arena.

El combinado claretiano se adentra en el ecuador de la preparación de la pretemporada después de haber disputado cuatro encuentros amistosos ya. El Dreamland Gran Canaria sucumbió frente a las escuadras italianas Olimpia Milán (91-64) y Dinamo Sassari (90-87) en el 15º International Basketball Tournament-City of Cagliari el primer fin de semana de septiembre, mientras que conquistó el Torneo As Burgas Basket Cup, que se celebró en el Pazo dos Deportes Paco Paz de la ciudad gallega de Ourense el pasado fin de semana, después de imponerse al Río Breogán por un ajustado 90-93 en la primera semifinal y al Surne Bilbao Basket en la final por 89-85 en otro encuentro con final apretado.

El máximo responsable técnico amarillo, Jaka Lakovic, ajustó las piezas con algunos contratiempos en los citados compromisos, ya que no contó con el plantel al completo en Italia y Galicia. El alero argentino Nicolás Brussino (recién llegado de disputar la final de la Copa América) y el pívot sudanés Kur Kuath (con permiso del Club Baloncesto Gran Canaria para desplazarse a Estados Unidos por motivos familiares) no estuvieron en los dos primeros envites, mientras que el escolta colombiano Braian Angola se perdió los dos jugados en tierras gallegas por una lesión muscular en la pierna derecha.

El Granca recibirá al La Laguna Tenerife este jueves, a partir de las 18.30 horas, en el Gran Canaria Arena, mientras que devolverá la visita este domingo, a partir de las 12.30 horas, para jugar en el Santiago Martín.

Por último, cerrará la pretemporada con un último pulso contra el Coviran de Jovan Kljajic en Granada el jueves 25.