El Granca, campeón del Torneo As Burgas de Ourense tras vencer al Bilbao (89-85)

El equipo claretiano, con 21 puntos de Brussino, superó en la final al equipo vizcaíno | Los de Jaka Lakovic se marchan de Galicia con buenas sensaciones y dos victorias de pretemporada

El Dreamland Gran Canaria se proclamó campeón del Torneo As Burgas Basket Cup tras vencer al Surne Bilbao Basket en la final del certamen (89-85) que se llevó a cabo en Ourense.

De esta forma, los pupilos de Jaka Lakovic mejoran sus sensaciones y cierran esta prueba de pretemporada con dos triunfos y un título estival.

El alero argentino Nico Brussino, con 21 puntos, fue el más destacado de este choque disputado e intenso desde los primeros compases.

Los amarillos tomaron ventaja desde el primer cuarto, aunque enfrente tenían a una plantilla dirigida por Jaume Ponsarnau que no daba tregua tanto en defensa como en vanguardia (26-20). De hecho, en el segundo periodo, el conjunto vizcaíno consiguió darle la vuelta al electrónico, cerrando el primer acto con una ventaja más que elocuente (38-45).

En la reanudación, el Surne Bilbao llegó a gozar de una renta de nueve puntos, ante el particular cortocircuito de los claretianos. Sin embargo, la pizarra de Lakovic comenzó a carburar y, con la mejora exhibida en la parcela ofensiva, el Dreamland logró cerrar el tercer cuarto con una ventaja de dos puntos (63-61). A partir de ahí, las diferencias entre ambos estaban más que afiladas. El Granca tomaba la batuta en el marcador, pero con poco espacio y aire entre canasta y réplica.

CBGC

Justin Jaworski, con 22 puntos y 18 de valoración, fue el principal estilete de los bilbaínos. Y fruto de su excelente muñeca, ajustó al máximo el choque con un triple desde la esquina derecha para dejar el 87-85 a menos de 30 segundos para la conclusión. Pero al final, un aro pasado de Brussino sirvió para desequilibrar la balanza a favor del Dreamland.

Los abonados tienen una invitación para el derbi de este jueves

«¡El jueves nos vemos, marea amarilla! ¡Y queremos un reencuentro a lo grande! Por eso, los abonados podrán invitar a un amigo al partido». Así expresó el Club Baloncesto Gran Canaria en sus canales de comunicación en las redes sociales que sus abonados dispondrán de una invitación para el compromiso de pretemporada contra el La Laguna Tenerife, previsto para este jueves, a partir de las 18.30 horas, en el Gran Canaria Arena, en lo que supondrá el primer y único choque de preparación de la escuadra de Jaka Lakovic en la isla.

Será una buena oportunidad para que los incondicionales amarillos vean a las cinco caras nuevas (Wong, Angola, Vila, Labeyrie y Kuath) de cara a este curso 2025-2026.