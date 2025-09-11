Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Angola, en mitad de un entrenamiento con el CB Gran Canaria. CB Gran Canaria

Angola, baja para los próximos amistosos del Granca por una lesión muscular

Baloncesto ·

El base colombiano no viajó a Ourense junto con el resto de la expedición amarilla, que disputará desde este fin de semana el Torneo AS Burgas Basket Cup junto al Río Breogán, Surne Bilbao y Ourense Baloncesto

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:32

Tras su paso por Cerdeña, el Dreamland Gran Canaria prosigue su pretemporada en tierras gallegas, donde disputará el Torneo AS Burgas Basket Cup junto al Breogán, Surne Bilbao y el Ourense, aunque lo hará sin su base Braian Angola, que ha causado baja por una lesión muscular en su pierna derecha.

Según ha notificado el club amarillo en sus redes oficiales, el jugador colombiano no viajó con el resto de la expedición isleña y su retorno a las canchas «queda pendiente de la evolusión de su lesión».

Cabe recordar que el conjunto claretiano disputará a partir de este viernes este torneo en la Ourese, midiéndose en primera instancia al Río Breogán a las 17:30 horas. A continuación, el Club Ourense Baloncesto y Surne Bilbao Basket se enfrentarán a las 20:00 horas. Los vencedores de ambos encuentros pasarán a la final, que tendrá lugar al día siguiente.

De momento, el equipo dirigido por Jaka Lakovic computa dos resultados en su particular pretemporada, ambos en el XV International Basketball Tournament - City of Cagliari, en el que perdió tanto con el Olimpia Milano (91-64) y el Dinamo Sassari (90-87).

Angola disputó los dos encuentros, firmando 6 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en el duelo ante el conjunto milanista, y ante el combinado de Cerdeña selló 12 puntos, 5 asistencias y un rebote.

A la venta las entradas del derbi

Por otro lado, el club ha anunciado que este jueves salen a la venta las entradas para el derbi amistoso del próximo jueves 18 de septiembre frente a La Laguna Tenerife -18:30 horas-.

En este sentido, los abonados podrán adquirir una entrada a coste cero para invitar a un amigo en este primer duelo entre los dos conjuntos isleños.

El siguiente choque entre ambos se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre a las 12:30 horas en el Pabellón Santiago Martín.

