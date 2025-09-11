Isaiah Wong: «Puedo ser el líder del Dreamland Gran Canaria en la pista» El último fichaje del Granca confía en su «energía, intensidad y capacidad para anotar y crear juego para el equipo» | El escolta ha dejado buenas sensaciones en los dos amistosos de pretemporada

Tras apenas unas semanas en la isla, Isaiah Wong ya aspira a ser un líder en la pista a través de su «energía, intensidad y capacidad para anotar y crear juego para el equipo», unas características que ya ha mostrado en los dos primeros amistosos de pretemporada del Dreamland Gran Canaria.

El escolta estadounidense destaca que su adaptación está siendo rápida gracias a que Jaka Lakovic, su entrenador, «tiene claro el tipo de jugador que es». El técnico esloveno ha sabido darle «libertad en ataque» y le deja «ser natural en la pista y en sus decisiones».

Wong se considera un jugador que genera «problemas al rival», al que no le tiembla el pulso a la hora de anotar los tiros bajo presión y que es capaz de sumar puntos desde fuera del perímetro y penetrando con fuerza a canasta, ya sea para fabricarse sus propias jugadas o para asistir a sus compañeros.

«Puedo aportar puntos al equipo y ser un buen defensor, incluso a la estrella del rival si es necesario. Estando en pista puedo dar mucha energía a los compañeros y ese será mi rol durante la temporada», agrega sobre su aportación al bloque de Lakovic.

El estadounidense afirma que las primeras sensaciones con la plantilla «son muy buenas» y sostiene que ve «una buena oportunidad» de conseguir «algo grande esta temporada», un objetivo colectivo que espera que llegue de la mano de la mejor versión de su carrera.

Llegado a Europa en febrero de 2025, con previo paso por el Žalgiris Kaunas de la Euroliga, Wong considera que su estancia en Europa le ha permitido aprender a ser «menos individualista» y leer mejor el baloncesto. El de Nueva Jersey tiene claro que con su «capacidad atlética puede aportar en ataque y correr en la pista en defensa, ya sea en uno contra uno o en movimiento lateral».

«La gran diferencia entre el baloncesto europeo y estadounidense es el ritmo. En Estados Unidos se juega a un ritmo más rápido que en Europa, por lo que debo aprender a encontrar mi ritmo, mis propias situaciones de tiro y entender mejor el juego adaptado a este nueva velocidad», reflexiona Isaiah Wong sobre qué le queda para finiquitar su adaptación al baloncesto del Viejo Continente.

A Europa llegó tras un periplo poco exitoso en la NBA pero con una experiencia en la NCAA, liga universitaria estadounidense, en la que fue capaz de consagrarse como un escolta anotador y una de las estrellas de la Universidad de Miami, donde fraguó los mejores números individuales de su carrera.

Isaiah Wong no esconde su ambición de volver a «vivir el sueño de regresar a la NBA», un objetivo que siempre tendrá entre ceja y ceja «esté en un lugar u otro». El escolta reconoce que «allí están los mejores jugadores del mundo y que seguirá trabajando todos los días para intentar regresar a la liga».