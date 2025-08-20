El Dreamland Gran Canaria 2025-2026 arranca con exigencia y ambición El combinado de Jaka Lakovic inició este miércoles el trabajo de pretemporada de cara a llegar en las mejores condiciones a un curso en el que competirá en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL)

Óliver Suárez Armas Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:06 Comenta Compartir

El Dreamland Gran Canaria 2025-2026 ya está en marcha con la ilusión, la exigencia y la ambición como señas de identidad del proyecto deportivo.

El preparador esloveno Jaka Lakovic, quien estrena ayudante en la figura del excapitán Eulis Báez -promociona tras dos ejercicios con Pablo Melo en el filial de Segunda FEB- después de la marcha de Albert Oliver al Barça y seguirá con Víctor García -estará en el Eurobasket con la selección- y Asier Setién- a su lado, contó con los jugadores Andrew Albicy, Ziga Samar, Lucas Maniema, Isaiah Wong, Miquel Salvó, Louis Labeyrie, Pierre Pelos, Eric Vila y Mike Tobey en el primer entrenamiento realizado en la Sala Club de Gran Canaria Arena este miércoles.

Carlos Alocén estuvo sobre el parqué, pero se recupera de su lesión de larga duración -sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y se espera que pueda volver a competir en diciembre, aunque dependerá de su evolución- y, al mismo tiempo, Braian Angola, Nicolás Brussino, Fynn Schott y Kur Kuath no estuvieron tampoco por encontrarse con sus respectivas selecciones por los encuentros internacionales.

Asimismo, los canteranos Eetu Heinonen, Gonzalo Cabrera, Code Mbengue, Arthur Tsafack y Aleksandr Panasiuk, integrantes del equipo que se estrenará en la recién creada la Liga U sub-22, estuvieron presentes.

«Mantener el nivel»

Antes del inicio de la sesión de trabajo, el máximo responsable técnico del cuadro claretiano, que cumple su cuarta temporada consecutiva como entrenador jefe, atendió a los medios de comunicación.

«Estamos muy ilusionados. Ahora tenemos que prepararnos bien y acoplar a los jugadores. Estoy contento con el esfuerzo de club para hacer el equipo. Tenemos que hacer un equipo que tenga ganas de mantener el nivel y competir en todas las competiciones», argumentó Lakovic.

El equipo claretiano, que arrancó sin Angola, Brussino, Schott y Kuarth, disputará siete compromisos amistosos para la puesta a punto

El bloque insular afrontará siete compromisos de preparación para alcazar un estado óptimo de cara a un curso que descorchará en la guarida del Real Madrid en la competición doméstica -pendiente de definir por parte de la ACB si se jugará el 4 o el 5 de octubre y la hora por parte- y en la cancha del SL Benfica portugués en el certamen continental -el 7 de octubre a las 20.30 horas-.

El Olimpia Milán italiano será el primer rival del Dreamland Gran Canaria el 6 de septiembre con motivo del 14º International Basketball Cagliari Tournament en tierras transalpinas. El Dinamo Sassari italiano o el Bayern Múnich alemán será el siguiente adversario al día siguiente en función de los resultados del primer día de esta cita internacional.

Posteriormente, los días 12 y 13 de septiembre, será el turno del As Burgas Basket Cup en Galicia, midiéndose al Río Breogán en la semifinal y, en función del resultado, el anfitrión Ourense o el Surne Bilbao Basket para seguir trabajando en la puesta a punto al día siguiente.

Después de los envites en Italia y en Galicia, llegará el turno de los dos derbis habituales en la pretemporada frente al La Laguna Tenerife. El primero tendrá lugar en el Gran Canaria Arena el jueves 18 de septiembre a las 18.30 horas, mientras que el segundo será el domingo 21 de septiembre a las 12.30 horas en el pabellón Santiago Martín.

Por último, el Granca volverá a hacer las maletas para desplazarse a Granada y llevar a cabo el último pulso de preparación contra el Coviran Granada. Este partido se disputará el jueves 25 de septiembre.