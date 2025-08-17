Wong: «Soy un jugador que puede crear y aportar en ataque y jugar duro en defensa también»

El escolta norteamericano aterrizó este domingo en la isla para comenzar su periplo profesional en el Dreamland Gran Canaria

Talento, energía, recursos en ataque e intensidad en defensa para el juego exterior del Dreamland Gran Canaria. Isaiah Wong (Nueva Jersey, Estados Unidos, 28 de enero de 2001) ya está en la isla para arrancar el trabajo de puesta a punto de cara a las órdenes de Jaka Lakovic para la temporada 2024-2025

«Ha sido una muy buena primera impresión. Es la primera vez que veo un aeropuerto tan cerca del agua. Está justo en la costa. Ha sido una bonita primera impresión», valoró el escolta norteamericano con experiencia en la Liga NBA, en la G-League y en la Euroliga, en declaraciones facilitadas por el área de comunicación del Club Baloncesto Gran Canaria.

Wong, de 24 años y 1,91 metros de altura, se estrenará en la mejor liga de Europa de la mano de la entidad claretiana. «Creo que es una gran oportunidad para mí, es un gran equipo en el que mejorar como jugador y hacerlo con grandes compañeros. Estoy seguro de que podremos hacer grandes cosas con este grupo», aseguró feliz.

«Conozco a algún que otro compañero. También he hecho mi trabajo de investigación y he visto algunos 'highlights' de la temporada pasada. Sé que vengo a un gran equipo», añadió.

El exjugador del Zalgiris Kaunas lituano destacó que «aportaré mucha energía en la pista. Soy un jugador que puede crear y aportar en ataque, y también jugar duro en defensa. Voy a jugar tan duro como pueda en cada partido».

«Siempre quiero mejorar. De cara a esta temporada, sé que llego a un baloncesto diferente al que se juega en la NBA. Tengo media temporada de experiencia al haber jugado en la Euroliga, pero llego consciente de que tengo que seguir aprendiendo y seguir intentando ser el mejor jugador posible. Voy a ayudar todo lo posible al equipo para alcanzar nuestros objetivos», finalizó.