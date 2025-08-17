El director de juego esloveno Ziga Samar ya está en la isla para comenzar a preparar la temporada 2025-2026 con el Dreamland Gran Canaria

Ziga Samar posa con la bufanda del Granca a su llegada a la isla anoche.

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 10:57 | Actualizado 11:03h.

Un cupo cotizado para el Dreamland Gran Canaria. El base esloveno Ziga Samar (Jesenice, Eslovenia, 26 de enero de 2001) es uno de los fichajes de la entidad claretiana para la campaña 2025-2026. Tras ser cedido por el Alba Berlín alemán en enero de este año por la lesión de gravedad de Carlos Alocén, ahora llega a la isla libre y firmado hasta la conclusión de un ejercicio que el cuadro de Jaka Lakovic comenzará a preparar la próxima semana ya.

«Estoy encantado de poder estar aquí para poder seguir con lo que hicimos la temporada pasada. Quiero poder aprovecharlo lo máximo posible», aseguró Samar en declaraciones facilitadas por el área de comunicación del Club Baloncesto Gran Canaria a su llegada al aeropuerto.

Samar promedió 5,3 puntos, 2,3 asistencias y 4,3 de valoración en los 14 minutos que disputó de media en 18 compromisos en la Liga Endesa 2024-2025, mientras que no jugó en la BKT EuroCup porque llegó después de cerrarse el plazo de inscripción.

Samar tiene muy claro que «seguro que haber estado ya el pasado curso me hará más fácil esta pretemporada. Será más sencillo que cuando me incorporé a mitad de temporada. Tendré ese plus de haber estado aquí, de conocer a la gente, y espero que sea más fácil».

«Veo los movimientos de verano muy positivos. Seguro que todos están ilusionados para trabajar. Seguro que vamos a tener una buena temporada», añadió sobre el plantel confeccionado para afrontar la Liga Endesa y la Basketball Champions League (BCL).

Samar, de 24 años, se mostró «con ganas de jugar. El año pasado no podía jugar en Europa, esta temporada sí voy a poder jugar y ayudar también en Europa. Estoy muy ilusionado, con ganas de empezar a trabajar y a jugar partidos».