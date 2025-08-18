Oficial: Eulis Báez se incorpora al cuerpo técnico de Jaka Lakovic

El entrenador dominicano suple a Albert Oliver en el equipo de trabajo del preparador esloveno en el primer equipo del Dreamland Gran Canaria | Promociona tras dos cursos como ayudante de Pablo Melo en el filial claretiano de Segunda FEB

Lunes, 18 de agosto 2025

Como adelantó este periódico, el Club Baloncesto Gran Canaria oficializó este lunes que su excapitán Eulis Báez se suma a los entrenadores grancanarios Víctor García y Asier Setién como ayudante de Jaka Lakovic en el primer equipo del Dreamland Gran Canaria, tras dos temporadas como asistente de Pablo Melo en el filial claretiano que compite en Segunda FEB y, al mismo tiempo, como integrante del equipo de tecnificación con jugadores becados y canteranos.

La promoción interna del técnico dominicano llega por la salida de Albert Oliver al FC Barcelona de Joan Peñarroya este verano.

Báez ya estará este miércoles en el arranque de la puesta a punto del Dreamland Gran Canaria de cara a la temporada 2025-26 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL).