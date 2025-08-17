Eulis Báez se perfila como sustituto de Albert Oliver en el cuerpo técnico del Granca

El excapitán amarillo se sumaría a Víctor García y a Asier Setién como ayudantes de Jaka Lakovic en el primer equipo después de dos temporadas como asistente de Pablo Melo en el filial claretiano

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 11:15 | Actualizado 11:30h.

El Club Baloncesto Gran Canaria se movió rápido para cerrar la renovación de su entrenador jefe Jaka Lakovic hasta 2027. Como adelantó este periódico el pasado 9 de enero, las negociaciones estaban en marcha y a muy buen ritmo, oficializándose por todo lo alto el pasado 5 de mayo en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria junto al presidente Sitapha Savané y el director deportivo Willy Villar, ambos ligados hasta 2027 también.

Atado el preparador esloveno como piedra angular del proyecto por cuarto curso consecutivo, la continuidad de sus ayudantes Víctor García -asistente en el primer equipo desde 2010-, Albert Oliver -asistente en el primer equipo desde 2023- y Asier Setién -asistente en el primer equipo desde 2021- se antojaba más sencilla a priori para la dirección deportiva a la hora de alcanzar un acuerdo con el propósito de mantener el cuerpo técnico por tercer ejercicio seguido.

Sin embargo, el póquer de entrenadores se rompió este verano porque Albert Oliver decidió aceptar la propuesta del técnico catalán Joan Peñarroyapara unirse al cuerpo técnico del FC Barcelona para la campaña 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Euroliga, trastocando sobremanera el planteamiento del club insular. De hecho, el excapitán amarillo tuvo que abonar una cantidad económica al Granca para poder salir después de haber renovado hasta 2027 semanas antes.

Desde ese momento, el Club Baloncesto Gran Canaria valora diferentes opciones para cubrir ese puesto. Asier Setién asciende de tercer a segundo ayudante de Lakovic y se busca un perfil que encaje con unas funciones muy concretas, dando prioridad a la promoción interna desde las categorías de formación de la entidad antes que decantarse por fichar, si bien existieron algunas propuestas.

La apuesta por la promoción interna

En ese sentido, Eulis Báez (Santo Domingo, República Dominicana, 18 de marzo de 1982), ayudante de Pablo Melo en el filial de Segunda FEB durante las últimas dos campañas y miembro del equipo de tecnificación de los jugadores becados y canteranos, se perfila como el nombre más subrayado en lo alto de una lista en la que también están desde el principio el citado Pablo Melo y Ricardo González, 'Piti', quien dirigió al combinado júnior el pasado ejercicio.

A falta de la confirmación oficial, el Club Baloncesto Gran Canaria apura las últimas horas antes de proseguir la próxima semana con los pertinentes reconocimientos médicos en Hospitales HPS e iniciar el trabajo de pretemporada de cara a la temporada 2025-26 Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL).