Savané: «Hemos vuelto a ser un club muy apetecible»

-Cumplió el primer ciclo de tres años como presidente del Club Baloncesto Gran Canaria (2022-2025). ¿Qué valoración hace de su gestión a nivel institucional, social, económica y deportiva?

-La valoración es muy positiva. Creo que si comparamos estos tres últimos años del club con los tres anteriores hemos mejorado en todos los parámetros. Es una obviedad en los resultados deportivos, pero también a nivel de recuperar la masa social y de la estabilidad económica e institucional. Lo más grande y más difícil de medir es nuestro valor de marca, estando en la propia industria y tratando mucho con los de fuera es una barbaridad lo que lo notamos.

Lo hacemos a la hora de fichar jugadores y ahora entrenadores, que se nos ofrece todo el mudo. Hemos vuelto a ser un club muy apetecible, la realidad es que no era así cuando me tocaron para volver, donde en el propio mundo del basket muchos me dijeron que tuviera cuidado porque estábamos en un momento de muchísima inestabilidad a nivel institucional, de malos resultados, de malas vibraciones y de imagen en general. Entonces, conseguir darle la vuelta a esto en tres años es desde luego la mayor victoria que me llevo.

-El Cabildo de Gran Canaria, propietario del club, amplió la confianza en usted hasta 2027 con una mejora importante en sus emolumentos (pasando de 87.000 euros brutos anuales a 110.000 euros brutos anuales más 15.000 euros en variables en función de objetivos). En primer lugar, qué hoja de ruta tiene marcada hasta esa fecha de contrato?

-Hay un trabajo que se ha empezado hace tres años y, como he dicho, ha ido muy bien y, por eso, la propiedad decide intentar mi renovación, lo mismo que nosotros hacemos con un jugador. Si nosotros fichamos a un jugador por tres temporadas y lo hace muy bien, lo intentamos renovar y lógicamente le vas a ofrecer mejorar sus condiciones porque dentro del mercado tendrá otras posibilidades. Aquí la parte económica no ha sido un impedimento porque ni tenía grandes peticiones y, por la parte de la propiedad, se entiende que solo con lo conseguido y lo ahorrado bastante bien salía esta situación, así que apenas hubo negociación porque las dos partes queríamos seguir.

Lo importante era el proyecto y las dos partes seguimos con la misma visión de seguir haciendo crecer el club. Llegará un momento en el que la pelota no entre tanto, pero quedará lo que estamos consiguiendo para la imagen del club y este enfoque social tan importante, trabajando para seguir creciendo la masa social, fomentando la práctica del deporte y siendo una herramienta para la propiedad de cara a la promoción de la propia isla. Creo que son los factores que justifican que la propiedad mantenga este club, es lo que siempre digo.

-Por otro lado, ¿considera justificado ese sueldo? ¿le molesta que se conozcan los pormenores del mismo?

-Creo que todos por pudor, yo no conozco tu sueldo ni se me ocurriría preguntarlo, ni siendo jugador lo preguntaba. Me sorprende lo que ha salido a partir de esto porque hemos renovado a las tres figuras (el entrenador Jaka Lakovic, el director deportivo Willy Villar y él) que dirigen este proyecto y se ha hablado del sueldo del que menos cobra de los tres, y que solo cambia por primera vez en tres temporadas. Eso me hace pensar más en algún tema dirigido más a lo personal que a lo objetivo porque cuando hablamos en lo que significa en el presupuesto del club no llegamos al cero coma no sé qué.

-Lo cierto es que está mejor pagado que el presidente de Canarias (Fernando Clavijo) o su propio jefe como es el presidente del Cabildo de Gran Canaria (Antonio Morales). ¿Qué piensa sobre eso?

-Mi director deportivo cobra más que el presidente, esto no funciona así. Son puestos diferentes en industrias diferentes. Podemos entrar en otro debate y es que yo soy de los que piensa que se tiene que pagar más a los presidentes de Canarias y del Gobierno por la responsabilidad que tienen y los miles de millones que manejan. En países como el mío de origen (Senegal) ahí viene mucha corrupción que se tiene, si tienes a uno manejando muchísimo y no le pagas a nivel adecuado abres estas puertas. En este caso en particular, para valorar hay que comparar con los puesto similares. A día de hoy, que todavía no ha entrado en vigor ese contrato, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria cobra menos que presidentes de los tres o cuatro equipos de presupuesto similar en la Liga ACB. Con esto es lo que hay que comparar porque sino podemos entrar en lo que se cobra en el deporte en general, pero ese es otro debate distinto. El dato útil es comparar con puestos similares en clubes similares y luego el rendimiento contra lo que se paga, como cuando hablamos de jugadores. Uno puede pensar que Doncic cobra mucho, pero es que genera muchísimo. Pues de la misma manera aquí para comparar hay que valorar, no solo lo que se paga sino lo que uno recibe a cambio.

