«Es un orgullo poder ser parte de uno de los equipos más laureados de la historia del deporte»

El entrenador grancanario Víctor García, de 45 años y asistente en el primer equipo del Granca desde 2010, afrontará su sexta cita internacional con España como ayudante de Sergio Scariolo, que defenderá la corona continental a partir del 27 de agosto

–No por habitual deja de ser algo excepcional. Usted forma parte del cuerpo técnico de la selección española absoluta masculina desde la medalla de oro inolvidable en el Mundial de China en 2019, pudiendo presumir también de haber estado en los Juegos Olímpicos de Tokio (2020-2021) y de París (2024), en el Eurobasket de 2022 y en el Mundial de 2023. ¿Qué significa a nivel profesional y personal?

–Es un orgullo y una satisfacción que un equipo como la selección española, con la repercusión internacional y mundial que tiene, decida contar conmigo después de tantos años. Primero para mí es saber la exigencia que conlleva estar aquí, sobre todo, con Sergio y con todo el nivel de dedicación que requiere. A todo el mundo nos gusta representar a tu país y poder ser parte de un equipo como este. Es uno de los equipos más laureados de la historia del deporte, que lleva tantos años siendo referente, y tener el privilegio de disfrutar de experiencias como las que comentas, tener la oportunidad de ganar un Mundial o un Eurobasket, es algo que te cuesta imaginar y que es un privilegio.

–Goza de la máxima confianza de Scariolo. ¿Cuál es su rol?

–En esta última concentración, en este último verano, ha habido algún cambio y, sobre mi trabajo, soy el primer ayudante y ahora llevo toda la parte ofensiva, todo lo que tiene que ver con el ataque de la selección. Es difícil de explicar porque son muchas funciones dentro de la preparación de partidos, de los rivales también con jugadores a los que tutorizar, nos repartimos los jugadores para llevar su seguimiento de entrenamientos y de partidos, pero mi labor fundamental es ser el responsable de ataque. Eso conlleva la preparación de partidos, de entrenos, las rotaciones de los partidos... Las cosas que requieran de esa parte.

–España defenderá el título obtenido en 2022 en un Eurobasket que tendrá cuatro sedes (Letonia, Finlandia, Polonia y Chipre) del 27 de agosto al 14 de septiembre. En plena preparación todavía y con otras selecciones que contarán con sus principales figuras, ¿qué posibilidades ve de revalidar la corona continental?

–Sabemos que un Eurobasket es dificilísimo. En el Eurobasket anterior también fuimos con un equipo muy joven y mucha gente debutante. Nuestra idea es tener nuestro sello, competir y sabiendo lo que dices, que hay selecciones como Francia, que es subcampeona olímpica, Serbia es bronce, Alemania es campeona del mundo... El nivel es brutal, es altísimo y luego los equipos con jugadores que son MVPs de la NBA, como Eslovenia con Doncic, Serbia con Jokic o Grecia con Antetokounmpo.

–El primer paso es superar el grupo C junto a Grecia, Italia, Georgia, Bosnia y Herzegovina y la anfitriona Chipre. ¿Qué análisis hace de sus rivales?

–Hay que ir poco a poco porque es un grupo duro y bastante exigente, donde cada partido va a ser durísimo. Georgia, Bosnia, cada equipo tiene gente muy buena, y para acabar con Italia y con Grecia. Sé que tenemos que ir poco a poco e intentar competir en cada partido y siendo España.

–Gran Canaria puede presumir de otro activo en el equipo nacional. Con apenas 24 años, Santi Aldama asume galones para ser el líder tras un gran curso con los Memphis Grizzlies. ¿Qué valoración hace de su impacto e importancia en la selección?

–Es impresionante. Valoramos poco lo que significa tener a un jugador como Santi en Gran Canaria. Es un chico tan normal que ha salido de un club de Gran Canaria, que se ha formado en una universidad, que ha tenido ese desarrollo a base de mucho trabajo y que sea el único jugador en la NBA en esta pasada temporada, y con su importancia dentro del juego, creo que es algo impresionante. Santi es un chico muy trabajador, muy disciplinado y que ha ido consiguiendo sus cosas poco a poco a base de trabajo, de mejora y vemos como año tras año en su equipo de la NBA sus prestaciones, sus estadísticas y su juego van evolucionando. Eso es lo que destacaría de él y, lo que dices, lo que significa tener un jugador de esa dimensión siendo de Gran Canaria.

–El preparador italiano dejará el banquillo de España tras el Eurobasket para comenzar un nuevo desafío en el Real Madrid. ¿Le ha comunicado la FEB que continuará en próximas citas internacionales en el cuerpo técnico o dependerá del nuevo seleccionador?

–No. Mi compromiso con la selección es cada verano y cada ventana. Vamos hablando para cada competición y en este momento no he hablado nada. Simplemente estamos totalmente centrados en la preparación del Eurobasket, no tengo ninguna información ni de quién puede venir ni de si seguiré formando parte de la selección. Me lo tomo como cada año, que es la importancia de poder ayudar a este equipo. Lo que está de mi mano es poder hacer el mejor trabajo posible y luego cuando pase el verano se verá qué decisiones hay que tomar y qué opciones hay.

–Usted renovó con el Club Baloncesto Gran Canaria este verano. ¿Se planteó o manejó una oferta o algún interés para acompañar a Sergio Scariolo en el gigante blanco?

–Son cosas que han sido más parte de la prensa que de la realidad. Como dices, he renovado en el Gran Canaria y sobraría decir mi implicación con el club. Solamente he estado en un club en mi vida. Voy a empezar mi temporada número 16 como ayudante y muchas más en las categorías de formación del club. La verdad es que no ha habido absolutamente nada de esas cosas que han salido en la prensa. Estoy pensando totalmente en el club, en el equipo que vamos a tener, en el cambio a la Champions y en poder seguir aportando, que al final ese es mi trabajado, ayudar a Jaka a que cada año sigamos siendo igual o más competitivos. Lo único que te puedo decir es que esa es la única realidad que ha existido.

–El que sí se marchó es Albert Oliver al Barça. Una oportunidad a todos los niveles, ¿no?

–Cada uno tiene que estudiar su futuro y tomar sus propias decisiones. Lo único que puedo decir es que he sido entrenador ayudante cuando Albert ha sido jugador, he sido primer entrenador suyo, ahora he tenido la suerte de ser compañero suyo como ayudante en el Gran Canaria y en la selección también... Le deseo lo mejor. Es un excelente profesional y, sobre todo, una excelente persona. Cada uno cuando se le plantean estas oportunidades, opciones o retos, creo que tiene que tomar su decisión y poner sobre la mesa su faceta personal, profesional y desearle únicamente que le vaya lo mejor posible.

–Jaka Lakovic cumplirá su cuarta campaña como máximo responsable técnico del equipo claretiano. ¿Qué destaca a nivel personal y profesional del esloveno?

–Creo que Jaka ha tenido una adaptación muy buena a Gran Canaria. Él se siente identificado con el club y el club y la gente con él. Es un entrenador que es como lo vemos, con la pasión que tiene, es muy trabajador y muy honesto. Él se siente identificado con el club y estoy muy a gusto trabajando con él porque me siento valorado, respetado y, al final, eso determina un poco todo para mí. A la hora de estar bien en un sitio profesionalmente, si te sientes querido por el club y por la gente con la que trabajas, eso te ayuda a estar a gusto y a que tus decisiones de quedarte y de seguir formando parte del club pues estén ahí siempre.

-¿Qué le parece la plantilla confeccionada para la temporada 2025-2026?

-Lo principal cuando empieza un año es ser consciente de la dificultad que tiene la Liga ACB primero y jugar dos competiciones desde Gran Canaria. Creo que mi trabajo fundamental es que todos esos jugadores que vienen se sientan integrados y ayudar lo máximo posible a que los que no conocen la Liga la conozcan pronto, los que ya han estado sean capaces de adaptarse a su rol lo mejor posible. Creo que eso es fundamental. Ya las expectativas y la presión son altas por la competición a la que venimos y en la que estamos y creo que lo importante realmente es el grupo. Vemos que hay equipos que hacen muy pocos cambios año tras año y eso es algo positivo. En cuanto a nosotros, tiene bastante mérito que haciendo tantos cambios podamos ser competitivos jugando tantos partidos, estando tan lejos, pasando tantos días fuera de casa... Gran Canaria es un sitio totalmente atípico, el año pasado batimos el récord de kilómetros, de aviones y no es fácil porque pierdes mucho tiempo en aeropuertos y en viajes. Creo que eso es algo a destacar sobre todo. Por resumir un poco, no es poner una presión excesiva sino que seamos capaces de competir ayudando a los jugadores nuevos.

-¿Y el cambio de la BKT EuroCup a la Basketball Champions League?

-Es un aspecto importante. El club ha tomado una decisión estratégica y ahora todos tenemos que sumar y remar para que esa decisión sea lo mejor posible. Creo que no es fácil porque hemos visto que cada año la Champions ha subido su nivel y para nosotros ahora es una competición nueva. Tenemos que adaptarnos lo mejor posible, conocerla y prepararnos para jugarla.

–Usted es técnico ayudante del primer equipo del Granca desde 2010. Recientemente otro preparador isleño como Marco Justo conquistó la medalla de oro con España en el Europeo U18. Él decidió hace dos años emprender la aventura como entrenador jefe tras diez años como asistente en el La Laguna Tenerife. ¿Le apetece un proyecto como entrenador principal o ya se ve más en la figura de asistente?

–No. Como te decía antes, cada uno tiene su camino. Yo me alegro muchísimo del éxito de Marco. Primero porque es una persona a la que le tengo mucho aprecio, somos de la misma edad y hemos jugado desde niños muchas veces en contra. Hemos compartido como compañeros de clubes ACB y, lo que te decía antes con respecto al tema de Albert, cada uno emprende su camino y toma sus decisiones. Lo que sí tengo claro es que en el momento en el que esté tengo que hacerlo lo mejor posible. En mi caso no sirve de nada que yo sea ayudante del Gran Canaria y que piense que tengo que ser primer entrenador, eso no. Cuando estoy de ayudante me centro en eso y en ser el mejor ayudante posible. Luego cuando se planteen otras cosas de futuro se verá cada verano o en cada año la decisión que tengas que tomar. Todos tenemos la ambición de mejorar, pero realmente sintiéndome bien en el club, sintiéndome valorado y sintiéndome útil para mí ya es algo de mucho valor. Si en un futuro seré primer entrenador, si viene algo interesante que me llene, por supuesto que lo tendré en cuenta y que para mí será algo a valorar siempre.

Víctor García conversa con el seleccionador Sergio Scariolo