Labeyrie: «Tenemos que disfrutar y jugar con mucho esfuerzo y deseo»

El jugador internacional francés está en la isla ya para preparar un curso 2025-2026 ambicioso en su retorno a la mejor liga de Europa de la mano del Dreamland Gran Canaria

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de agosto 2025, 14:53 Comenta Compartir

Una apuesta segura en la pintura por calidad y por experiencia. Louis Labeyrie (Gonesse, Francia, 1992) se comprometió con el Dreamland Gran Canaria para la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL) después de competir las últimas tres campañas en la liga rusa.

Tras aterrizar en la isla en la noche del pasado lunes para iniciar la preparación con el combinado claretiano que dirige Jaka Lakovic, el exjugador del Valencia Basket, donde estuvo cuatro cursos (2018-2022), señaló que «me encuentro bien. Mis amigos me habían dicho que Las Palmas de Gran Canaria era una ciudad muy fea (risas). Me alegra volver a España, es algo que estaba en mi proyecto. Además, tengo muy buena relación con muchos jugadores aquí, como Andrew -Albicy- y Mike -Tobey-. Me alegro de estar aquí».

«Desde el punto de vista colectivo, el objetivo de un club como este siempre es intentar llegar al Playoff, por supuesto, y estar en el top 8 al menos. En la BCL me gustaría llegar a jugar la Final Four. Durante el año también están las ventanas de selección, así que a ver si hay espacio para un viejo como yo (risas). Tenemos que disfrutar y jugar con mucho esfuerzo y deseo», analizó Labeyrie.

Asimismo, el ala-pívot internacional galo destacó que «soy un francés totalmente diferente a Andrew. Muchas veces saco un poco de fuego porque es lo que soy. Estaré a tope».