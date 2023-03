Lakovic: «Me quedé enfadado por la Copa y ahora queremos volver a ser nosotros»

Vuelve la competición oficial para el Granca, tras la última experiencia en la Copa del Rey, con la visita al Arena del Bilbao (domingo, 12.00 horas), compromiso que el técnico Jaka Lakovic considera «un buen examen» para sus jugadores. «Debemos estar al 100% para ganar», dijo este viernes en su comparecencia pública previa a la jornada de la Liga Endesa.

«Llevamos un mes sin partidos y muchos jugadores han estado ausentes. Ahora estamos con muchas ganas de volver a jugar en casa, con nuestros aficionados. Queremos hacerlo bien porque yo, personalmente, me he quedado un poco enfadado por el último partido en la Copa. Era otra competición, era un partido que no afecta a la liga, pero ahora queremos hacerlo bien y volver a ser nosotros», expuso.

Lakovic privilegia para esta cita que sus hombres puedan ofrecer su mejor versión: «Hay que recuperar sensaciones y volver a la dinámica de la liga. Queremos hacerlo bien y ser sólidos. Una victoria significaría mucho de cara a la clasificación y de cara al average contra Bilbao. Todos los jugadores están disponibles. Oliver Stevic está recuperado, trabajando con el grupo y ya decidiremos quién entra en la convocatoria del domingo».

Cuestionado por el Bilbao, inevitable la alusión a su jugador franquicia: «Lude Hakanson está haciendo una gran temporada. Está liderando a su equipo y haciendo un gran trabajo. Ahora han fichado a Tsalmpouris. Es un jugador grande y con amenaza desde el tiro. Debemos tener esto en cuenta a la hora de los emparejamientos y a la hora de defender. Debemos hacer un buen trabajo defendiendo su línea exterior. Será un trabajo de equipo porque Bilbao juega bien en equipo».

Jaka Lakovic no va más allá de lo inmediato pese a que la competición comienza ya a ser definitoria en cada una de sus jornadas: «No hay más parones hasta el final. La victoria vendría muy bien de cara a la clasificación, pero no estamos mirando si supondría una ventaja grande entre nosotros y otra zona en la pelea por el playoff. Sabemos que cada partido es importante. Hay muchos encuentros importantes, y si nos ponemos a mirar el calendario, perderíamos el foco que debemos tener».