Khalifa Diop: «Vamos a hacer una temporada increíble por la afición»

Un golpe sobre la mesa para la esperanza. Todo apuntaba a que Khalifa Diop (Guediawaye, Senegal, 15 de enero de 2002) abandonaría la isla este verano en la búsqueda de un reto más ambicioso, pero la dirección deportiva que lidera Willy Villar retuvo al canterano y amplió la vinculación hasta 2025.

« El club me ha ayudado mucho desde que llegué. Me han drafteado, aposté por el club para seguir mejorando día a día, para jugar más tiempo y para estar lo más alto posible», argumenta.

El jugador africano, que aterrizó con 15 años en Gran Canaria en la campaña 2017-2018, destaca que « vamos a hacer una temporada increíble por la afición. Todo lo que hacemos es poco por esta afición, tenemos que hacerlo al 200 por ciento. Ellos nos ayudan cada partido en casa, es increíble la afición que tenemos».

Cuestionado por la metodología del nuevo entrenador de la entidad claretiana Jaka Lakovic, Khalifa Diop apunta que «me gusta como entrenador cómo te exige, no te deja que te relajes, te dice lo que quiere y tienes que cumplirlo sí o sí. Me gusta que estén encima de mí y que no me dejen».

« Estamos trabajando más el tiro de media distancia y la defensa de 'pick and roll' también. Y coger más rebotes», agrega al responder lo que considera que debe mejorar con respecto a temporadas anteriores.

El canterano amarillo ahonda en que «seguiré a mi ritmo, lo que hacía antes intentaré hacerlo el doble para no quedarme en el mismo sitio e ir subiendo cada temporada, eso es importante».

Su compañero y amigo Olek Balcerowski está firmando grandes actuaciones con Polonia en el Eurobasket. Khalifa Diop manifiesta que «lo está haciendo muy bien. Le dije que siguiera así y no pierda el ritmo para que cuando llegue aquí el trabajo será duro y seguiremos mejorando. Lo necesitamos con ese ritmo aquí».