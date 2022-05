Jovan Kljajic: «Ha sido una gran experiencia para mí, he jugado un montón de minutos» liga endesa La perla del vivero del Club Baloncesto Gran Canaria que se foguea lejos de la isla. El exterior montenegrino, de 20 años, cumplió en el BC Prienai lituano su segunda temporada de cesión tras una primera en el Surne Bilbao Basket

El exterior montenegrino valora su incursión en la competición báltica, donde firmó 12.4 puntos, 3.6 rebotes, 2.5 asistencias y 6.1 créditos de valoración en el presente ejercicio. «La verdad es que súper bien. Ha sido una gran experiencia para mí, he jugado un montón de minutos, que para un jugador joven como yo es bueno poder jugar y demostrar que puede jugar a un buen nivel. Ha sido un año difícil como grupo porque no ha sido fácil competir contra los equipos y a nivel personal no sabía que iba a estar tan difícil competir contra los profesionales», manifiesta.

«Mi primera temporada en Bilbao fue una buena experiencia, pero este año tenía mucha responsabilidad como jugador para sostener al equipo. Entonces, fue algo muy difícil, pero creo que hice lo mejor que pude hacer, estoy muy satisfecho por la temporada», argumenta.

Tras pasar por la isla durante la semana que el primer equipo preparaba la eliminatoria de cuartos de final del Playoff ante el Barça, aunque sin formar parte de los entrenamientos, Jovan Kljajic, con contrato hasta 2025 con la entidad insular, ya se encuentra en Montenegro sin tener muy claro si estará en el próximo proyecto deportivo o volverá a salir cedido.

« No hemos hablado nada, no sé aún cuál es mi situación para el año que viene. Lo dejaré en manos de mis agentes, que hablen con el club y ellos me contarán algo pronto», dice.

El jugador de Podgorica se alegra por el papel de sus amigos Khalifa Diop y Olek Balcerowski en la élite nacional e internacional y les augura un futuro en la NBA. « Estoy 100% seguro de que los dos van a ir al Draft y van a ser elegidos», valora.

Sobre la torre senegalesa, cree que «ha estado toda la temporada con el equipo y la verdad es que lo vi súper bien. Quiero felicitarlo por lo que ha conseguido este año y creo que ha sido un empujón muy grande para él. Que siga así».

Mientras que sobre el interior polaco comenta que «ha sido un año más difícil porque tenía que cambiar de ambiente, fue a Serbia y luego volver a Gran Canaria. No es fácil acoplarse a un equipo a mitad de temporada, pero creo que lo ha hecho súper bien».

Montenegro ocupará la plaza de Rusia en el Eurobasket de este verano y ahí estará el canterano del Granca. «Estoy con muchísimas ganas, desde que hemos recibido la noticia de que Rusia no ha entrado en el Eurobasket y que hemos sido nosotros los elegidos. Todos los jugadores estamos súper contentos y seguro que esa felicidad se va a notar en la preparación».