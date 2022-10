Un clásico continental que no pierde la humildad ni la ambición eurocup El CB Gran Canaria iniciará este miércoles (20.00 horas, Gran Canaria Arena) ante el Slask Wroclaw polaco su decimoctava aventura en Europa. La entidad claretiana acumula 250 partidos en competiciones europeas con un balance de 151 victorias y 99 derrotas

Desde Gran Canaria para el mundo. Una isla que volverá a pasear su nombre por muchos rincones del panorama europeo. Un motivo de orgullo por competir al máximo nivel y, cómo no, con la responsabilidad de muchos actores implicados para aprovechar la enorme promoción turística que supone. Asimismo, con la necesidad y la obligación de generar un producto más interesante y atractivo para que se multiplique la asistencia de aficionados al recinto de Siete Palmas en este certamen continental.

Con humildad y ambición por bandera y como pilares inquebrantables. El Club Baloncesto Gran Canaria ya es un clásico en Europa y comenzará su decimoctava participación, acumulando 250 encuentros entre la Copa Korac, la Copa ULEB, la Eurocup FIBA, la EuroCup y la Euroliga para firmar un balance de 151 victorias y 99 derrotas. Unos números que valieron para disputar la final de la EuroCup en el curso 2014-2015 y alcanzar las semifinales en las ediciones 201-2016 y 2020-2021. Casi nada.

Mucha historia, mucho crecimiento deportivo en una entidad que cumplirá 60 años en septiembre de 2023 -fundado en 1963 en el Colegio Claret situado en la calle Obispo Rabadán-, pero sin perder la perspectiva. Europa es un premio y una garantía para aspirar a levantar un título europeo y, cómo no, para soñar con volver a la Euroliga de nuevo.

El Slask Wroclaw polaco, rival del equipo claretiano en el cruce de octavos de final en el pasado ejercicio, será la primera escuadra en pasar por el fortín insular mañana, a partir de las 20.00 horas, en un partido correspondiente a un grupo B en el que están también el Buducnost VOLI Podgorica montenegrino, el Dolomiti Energia Trento italiano, el Veolia Towers Hamburgo alemán, el Hapoel Tel Aviv israelí, el London Lions británico, el París Basketball francés, el Promitheas Patras griego y el Turk Telekom Ankara turco.

La primera incursión del plantel que dirige Jaka Lakovic se remonta a la campaña 2000-2001 en la Korac con el grancanario Manolo Hussein a los mandos. Un grupo que se consolidaba en la élite nacional y asomaba la cabeza a nivel continental. El Portugal Telecom del exbase amarillo Marcus Norris (2005-2010) eliminó al representativo en la previa tras imponerse el Granca por 72-66 en el duelo de ida en el Centro Insular de Deportes (CID), pero no lograr defender la renta en la vuelta en tierras lusas (82-75).

El inolvidable Jaycee Carroll celebra un triunfo contra el Estrella Roja en el CID en el ejercicio 2009-2010. / cbgc

Aíto y el cielo en 2015

Tras dos ejercicios sin presencia en Europa, el Club Baloncesto Gran Canaria retornó en la edición 2003-2004 a la Copa ULEB con Pedro Martínez en el banquillo. A partir de ahí, se consiguió un ciclo de nueve temporadas consecutivas compitiendo entre la citada ULEB, la Eurocup FIBA y la actual EuroCup. Una etapa que alternaron los técnicos Pedro Martínez y Salva Maldonado, obteniendo el mejor resultado con el primero en la edición 2009-2010 cuando el Panellinios griego eliminó a los amarillos en cuartos de final, tras vencer la escuadra helena por 81-70 en la ida y el Granca no recuperar la diferencia en la vuelta en el CID (75-68).

Después de dos cursos sin participar de nuevo, el regreso en la edición 2014-2015 ya está recogido en los libros de historia. Con el mito Aíto García Reneses a los mandos consiguieron un meritorio balance de 21 triunfos y tan solo una derrota antes de competir en una final de vértigo contra un potente Khimki ruso liderado por el base estadounidense Tyrese Rice y el escolta finlandés Petteri Koponen, pero con una combinación de talento y músculo. No hubo opción para un cuadro claretiano que sucumbió por un contundente 66-91 en el Gran Canaria Arena y por 83-64 en Moscú.

A pesar de suponer un golpe duro a la ilusión, se trata de un capítulo subrayado con letras de oro en la historia del Club Baloncesto Gran Canaria. Fue la primera final en Europa -hasta el momento la única- y eso perdurará en la memoria de los aficionados para siempre. Un club que puede presumir de contar con un título de la Supercopa en 2016 en el Fernando Buesa Arena de Vitoria y de haber jugado otra final de ese torneo al año siguiente en el recinto de Siete Palmas y, además, de tratar de tú a tú al Real Madrid en la batalla final por el cetro de la edición de 2016 de la Copa del Rey en A Coruña.

Eulis Báez y Albert Oliver se abrazan tras obtener la primera victoria en la Euroliga, que se produjo ante Barça en el Gran Canaria Arena. / CBGC

Esperanza y tradición. Fechas grabadas a fuego. Gran Canaria y Europa. El Khimki no perdonó, pero la moral no se vio mermada. Volvió a intentarlo el curso posterior y llegó a las semifinales en un pulso tremendo con el Galatasaray turco. Los amarillos se quedaron a una canasta de acceder a una final continental, cayendo con honor después de una prórroga en el Arena. El equipo otomano se mostró superior en el compromiso de ida para ganar por 89-75, mientras que acarició la heroica en su fortín (94-81). No fue la última ocasión que pugnó en semifinales. El Mónaco del actual jugador amarillo Damien Inglis impuso su ley ante el Granca en los dos envites (82-77 y 74-76) en la temporada 2020-2021.

La Euroliga pasó por la isla

La proeza en la Fonteta de Valencia y la clasificación para las semifinales en el Playoff de la Liga ACB 2017-2018 propició tocar el cielo de estar en la Euroliga el curso siguiente. Los mejores clubes continentales pasaron por un Arena que dio alegrías, como la victoria contra el Barça por un recordado 87-86 en la segunda jornada . Por encima de todo lo acontecido este ejercicio, queda el orgullo de haber probado competir en la Euroliga al menos una vez en la vida. El reto es volver a hacerlo.