Burjanadze, un guerrero para el Gran Canaria

Una historia de superación.

El nuevo jugador del Granca no ha tenido ni una vida ni una trayectoria deportiva fácil. Comenzó a jugar con solo seis años. Quería ser como su primo, Zaza Pachulia, actual pívot de los Detroit Pistons y con amplia experiencia en la NBA. Tenía sobrepeso y le costaba entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros. Con 8 años se rompe el hueso del talón. Los médicos, por entonces, le comunicaron a sus padres que posiblemente jamás volvería a practicar ningún tipo de deporte, pero su madre no se rindió y, aunque le costara su casa, el coche y prácticamente todo lo que tenía, no dudó en llevarlo a Alemania para operarlo.

El regreso de Burjanadze a su país natal no fue fácil. Su familia se quedó sin nada y tuvo que comenzar de cero. Pasaron los meses y el dolor del talón siguió atormentando al joven Beqa, que seguía sin poder andar. La operación había resultado un fracaso.

Siguiendo el consejo de una compañera de trabajo, la madre se lo llevó a un curandero que vivía en un pueblo muy alejado. El viaje fue duro y sin recursos. Pero finalmente topó con un anciano que gracias a una pomada obró el milagro. En cinco días Burjanadze ya podía pisar. Luego andar. Y, en unos dos meses, ya jugaba al baloncesto con sus amigos. Buqa bajó de peso y su mente solo pensaba en baloncesto, en llegar a ser profesional.