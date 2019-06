Báez: «Quería seguir, pero mi etapa se acaba»

El jugador dominicano Eulis Báez, que no seguirá en el Herbalife Gran Canaria después siete temporadas de permanencia en el conjunto isleño, ha asegurado en su despedida que se va contento de su estancia en la isla y con el cariño de la gente.

Eulis Báez ha estado mucho más contenido en la rueda de prensa de su despedida que lo que ayer lo estuvo su compañero Albert Oliver, quien ha estado presente hoy para apoyar a su excompañero, al igual que el alero catalán Xavi Rabaseda; el presidente de la entidad, Enrique Moreno, y el director deportivo Berdi Pérez.

"Quería agradecer a Berdi el haber fichado en este club, al igual que a los presidentes que he tenido. Estoy muy contento con mi carrera en el 'Granca', y no tengo de qué quejarme. También le doy las gracias a la afición por su apoyo y calor durante estos años. Me llevo lo más bonito, que es el cariño de la gente de aquí", ha dicho.

El ala-pívot internacional dominicano, que a sus 37 años disputará este verano el Mundial de China con su selección nacional, ha manifestado que a partir de hoy empezará a buscar un nuevo destino donde seguir jugando.

"Alejarme de Gran Canaria va a ser difícil para mí porque aquí tengo raíces, pero en lo deportivo mi camino irá en otra dirección, y ahora eso es lo que toca", ha comentado Báez durante su comparecencia de prensa, en la que también le ha acompañado su esposa, la norteamericana Chandra.

Báez ha reconocido que le habría gustado seguir una temporada más en las filas del Gran Canaria, aunque también entiende que el club tenga otra idea para el próximo curso y que él no esté incluido.

"Siempre he dicho que estaba encantado de estar aquí y que me gustaría continuar, aunque hay etapas que pasan y la mía ya ha llegado al final. Cuando termino contrato siempre tengo un 50 % de seguir y otro 50 % de no hacerlo, y esta vez me ha tocado el otro lado de la moneda", ha indicado.

De igual forma, fiel a la idea que siempre ha tenido en mente, no ha querido recordar su pasado deportivo.

"Aquí he vivido muchas cosas, pero ustedes me conocen y soy de pasar página. El pasado es muy bonito y he tenido compañeros, entrenadores y asistentes impresionantes, pero eso ya pasó y solo cuenta el presente y lo que vendrá por delante", ha comentado.

Eulis Báez también ha reconocido que, cuando se incorporó al club insular, no pensó que podría arraigarse tan profundamente a Gran Canaria con el paso del tiempo.

"Vine muy entusiasmado porque esta isla es muy parecida a mi país. Me he sentido muy identificado con la gente, que es muy abierta y alegre, como los dominicanos, pero nunca imaginé que pudiese estar aquí siete años. Estoy un poco triste por la familia, aunque ya les dije a mis tres hijos que debo moverme y que ellos deben venir conmigo", ha revelado.

El ala-pívot también se ha referido a lo que ha supuesto para él ser uno de los capitanes del equipo, junto a Oliver. "Ser capitán hace que la gente se identifique contigo. Yo intenté ayudar en lo más que he podido a mis compañeros y ser un ejemplo en muchas cosas para que me respetase el grupo", ha señalado.

Báez también hizo un repaso de las últimas horas, desde que conoció la noticia de su desvinculación del Gran Canaria.

"Lo más difícil de todo fue decírselo a 'la jefa' (su mujer). No pensé que se cometía una injusticia conmigo porque siempre he pensado que el club debe tomar las decisiones que considere más oportunas, pero pasé un mal rato con uno de mis hijos, que se puso un poco 'lloroncito'", ha asegurado.

El jugador, que ha tenido palabras de gratitud para los aficionados insulares -la 'marea amarilla', a la que ha dicho que ha visto crecer en este tiempo-, también ha sido cuestionado sobre quién cree que será el próximo capitán del equipo.

"Muchas veces dentro de un grupo surgen jugadores con carácter como para liderar un equipo. Está claro que Xavi Rabaseda es un gran candidato a ser capitán, pero habrá que esperar a ver qué plantilla hay la próxima temporada y cómo se complementa", ha concluido.