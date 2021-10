Pau Gasol se retira y deja huérfano al baloncesto español

La época dorada del deporte español parece desde ayer un poco más lejana. Uno de los colosos, tanto como su altura, anunció su retirada. Pau Gasol, el hombre que enseñó a todos los aficionados al baloncesto en España que aquellos jugadores norteamericanos eran de este planeta y no de otro y por tanto se les podía batir sobre una cancha, ya no dará más lecciones sobre el parqué.

En un escenario a la altura, imponente y «muy especial» para él, como el Liceo de Barcelona. De fondo musical ópera y como asistentes sus allegados, entre ellos su mujer, su hija y su hermano Marc, con un futuro deportivo aún por resolver, excompañeros de selección como Jorge Garbajosa, ahora presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), o Felipe Reyes, así como la plana mayor de la sección de baloncesto del Barcelona, incluyendo al presidente del club, Joan Laporta, su gran amigo y compañero Juan Carlos Navarro, mánager, y Sarunas Jasikevicius, actual entrenador del equipo azulgrana.

Así compareció ante los medios la leyenda para anunciar pleno de emoción que lo deja. Lo hace con la alegría de haber podido despedirse sobre la pista, con su club de siempre, el Barça, y con esa «familia» que es la selección española de baloncesto. «Muy pocos doctores creían que podría volver a jugar, pero yo soy una persona de retos y me apetecía luchar por lo improbable. Tenía la ilusión de jugar un día delante de mi niña», desveló el de Sant Boi sobre su largo proceso de recuperación y las motivaciones que le llevaron a pelear lo indecible por regresar. «Estaba muy tranquilo. Si mi carrera hubiera acabado entonces estaba en paz. Hablando con Juan Carlos (Navarro) y Saras (Jasikevicius) se presenta entonces la posibilidad de fichar por el Barça, cosa que no preveía. Muy contento de una etapa que ha sido de las más bonitas en mi carrera y luego con la selección fue muy especial aunque no pudiéramos ganar una medalla», añadió respecto al tramo final de su carrera, una suerte de vuelta a los orígenes para cerrar el círculo.

«A largo de una carrera trabajas con muchas personas. De joven me dijeron que lo importante no es llegar sino mantenerse y yo no he tratado solo de mantenerme, sino también de ser mejor», explicó respecto a su filosofía de vida aplicada al deporte, tan importante para entender por qué ha llegado donde ha llegado y edificante para los que serán los deportistas del futuro. Fiel a su estilo, siempre elegante, agradeció el apoyo de aficionados, patrocinadores y todas las personas que han sido importantes a lo largo de más de dos décadas de carrera.

Suspiró antes de empezar, pues el reto era quizás más difícil e imponente que cualquiera de los centenares de partidos que ha disputado. Se acordó de sus primeros entrenadores, rememorando como si fuera ayer entrenamientos y ejercicios que comenzaron a forjar una figura sin la que no se podría entender el baloncesto español actual. El debut en el Barça de la mano de Aíto García Reneses y la figura de un técnico que también le mostró la importancia de la formación más allá de la cancha. Entrenadores como Phil Jackson o Gregg Popovich, dos de los mejores de la historia. Esas peleas baloncestísticas con su hermano Marc, que viajaron desde el patio de su casa al salto inicial de todo un All-Star, en una imagen ya icónica.

También tuvo palabras para Navarro y Kobe Bryant, sus dos grandes amigos del baloncesto, el primero el hombre que le enseñó «el concepto de la amistad» y el segundo un «hermano mayor» que se fue demasiado pronto. «La vida a veces es injusta», señaló visiblemente emocionado. Ese momento y el de mencionar a su familia, desplazada al completo a Memphis cuando dio el gran paso a la NBA, fueron los momentos culminantes en lo emocional de un día tan especial para todo jugador.

Ahora, al coloso del baloncesto español le toca emprender nuevos rumbos. Pretende diversificar sus nuevos retos, aunque por ahora más centrados en la faceta ejecutiva que en la dirección desde el banquillo. Esa ya será una nueva historia.