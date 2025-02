«La Copa del Rey es el campeonato nacional con más calidad de Europa»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de febrero 2025, 07:38 Comenta Compartir

Sergio Scariolo (Brescia, Italia, 1 de abril de 1961), el seleccionador nacional y uno de los entrenadores más laureados del panorama continental, estará en la Copa del Rey de Gran Canaria, donde seguirá de cerca las evoluciones de los jugadores españoles de cara a la ventana FIBA de la próxima semana y de futuras convocatorias, al mismo tiempo que repetirá como comentarista y analista de Movistar+.

Campeón de la cita copera con el Baskonia en la edición de 1999 en Valencia y con el Unicaja en la edición de 2005 en Zaragoza, el preparador transalpino conoce de maravilla una competición tremendamente especial, considerada como uno de los eventos deportivos más importantes y con más impacto a nivel europeo y mundial.

«Es una competición que ya lleva una tradición importante y con un nivel organizativo tradicionalmente alto, con una capacidad de atraer a aficionados de todos los equipos y, por supuesto, con un nivel técnico muy alto. Este es el campeonato nacional todavía con más calidad de Europa y eso se refleja en una competición en la que se concentran los ocho mejores equipos», expone Sergio Scariolo a este periódico.

Una cita de un nivel técnico muy alto y en la que el anfitrión no levanta el título desde la edición de 2002 en el Fernando Buesa Arena de Vitoria, un año en el que el Baskonia logró el doblete con la obtención de la Liga ACB también.

Cuestionado por los aspectos que influyen para que se prolongue esa maldición durante tanto tiempo, Scariolo, con 14 años en el cargo de seleccionador de España en dos etapas (2009-2012 y de 2015 hasta la actualidad) y que ha conquistado ocho medallas y cinco títulos, considera que «es un poco difícil decir. No creo que se haya producido nunca la Copa en el lugar no tanto del mejor en general sino del equipo que llegara más en forma en ese momento. Esa es un poco la idiosincrasia de la Copa, que gana quien normalmente en ese momento del año o de la temporada tiene más química, menos lesiones, más condición y más confianza, y eso es difícil manipularlo. Se puede intentar planificar, pero luego hay muchos factores que influyen que no se pueden controlar».

Un torneo del KO en la isla al que el Real Madrid llegará como líder y el Barça como séptimo clasificado, pero al término de la primera vuelta el cuadro de Chus Mateo era segundo y el de Joan Peñarroya obtuvo el billete en la última jornada, destacando el pulso entre el Unicaja y el Valencia por la primera plaza hasta el final.

«Los equipos como el Valencia y el Unicaja han hecho grandes cosas en esta primera ronda. Luego, el Real Madrid ha ido de menos a más y el Tenerife que ha sido extraordinariamente regular desde casi el primer momento. Naturalmente la sombra de la Euroliga influye mucho sobre el rendimiento de los equipos que participan porque está claro que es un desgaste que luego se refleja en el rendimiento del fin de semana en la Liga», argumenta.

¿En qué se fijará durante este fin de semana en el Gran Canaria Arena? Sergio Scariolo confiesa que «estaré con las dos gorras puestas. Por supuesto, con la de seleccionador siguiendo la evolución de los jugadores españoles y también con la de comentarista con Movistar+, viendo los partidos, preparándolos y buscando claves y motivos interesantes para poderlo divulgar a los telespectadores».

Una de las grandes atracciones de la Copa del Rey es el encuentro de las aficiones, una fiesta en la que los seguidores de los ochos clubes viven con pasión y felicidad un hermanamiento que es la envidia de Europa, intercambiando las bufandas y cantando al unísono.

«Es muy bonito porque normalmente hay mucho respeto y mucha deportividad, es una fiesta del deporte que, por supuesto, es una referencia ya y ha sido imitada por parte de muchísimos a lo largo de los años en toda Europa, incluso no de la misma forma, pero sí con una cierta similitud en la NBA», resalta.

Ampliar Scariolo conquistó la Copa del Rey con el Unicaja en 2005. ACB Photo

Scariolo tocó el cielo con el Baskonia y con el Unicaja en una cita copera. «Es una emoción tremenda, sobre todo, porque es un partido, todo se concentra en dos horas. Hay una buena representación de la afición. Luego estamos hablando de ciudades de baloncesto, donde se vive con mucha pasión este juego. Son momentos extraordinarios. No era la primera vez para el Baskonia, pero sí que se disfrutó muchísimo y en Málaga sí era la primera Copa del Rey que se ganaba, así que incluso se disfrutó más«.

Cuestionado por un Baskonia que se ha quedado fuera en tres de las últimas cuatro ediciones de la Copa del Rey, Scariolo considera que «está luchando y no está perdiendo la cara a la competición. Está intentando superar alguna dificultad que ha tenido de encontrar una fórmula correcta, una química justa... Creo que está con sus dificultades, pero no le está perdiendo la cara a las competiciones en las que está participando. Está compitiendo«.

Asimismo, sobre un Unicaja que está volviendo por sus fueros con títulos nacionales e internaciones, afirma que «tiene una competición más liviana a nivel internacional, pero a nivel nacional está demostrando una seguridad, una confianza, una tranquilidad y una capacidad de proceder con una línea de crucero ya muy estable que la hace uno de los mejores equipos, un equipo referencia en la Liga ACB».

«Tiene mérito el trabajo que hacen en Gran Canaria»

Sobre el anfitrión Dreamland Gran Canaria, el seleccionador nacional cree que «están haciendo las cosas bien. Han ido apostando por jugadores que han llegado, algunos se han ido, y han sabido reciclarse y renovarse con un trabajo muy bien hecho. Creo que tiene mérito el trabajo que están haciendo en Gran Canaria. Evidentemente ya llevan muchos años en esto, el ambiente y el club favorecen condiciones buenas para los entrenadores que, por su parte, todos los que han pasado por ahí y terminando por Jaka este último ciclo lo han muy bien».

«Lo único es la mala suerte que se ha cebado con Carlos Alocén, que estaba haciéndolo muy bien y que, por supuesto, es un golpe duro. Evidentemente han reaccionado bien fichando a un buen jugador -Ziga Samar-, pero creo que Carlos estaba en la rampa de despegue y es una pequeña desgracia, aunque sé directamente que no ha bajado la cabeza y que está reaccionando de cara a volver incluso mejor que antes«, argumenta.

Ampliar Sergio Scariolo y Carlos Alocen. FEB

Scariolo incide en que «nosotros confiamos en Carlos y creemos que puede ir para arriba todavía, es un jugador joven. Es cierto que hay jugadores incluso más jóvenes que están asomando con mucha autoridad la cabeza en la misma posición, pero estamos con muchas ganas de volver a verle en una pista de baloncesto disfrutando, compitiendo y luchando en la selección».

Un combinado nacional en el que el técnico italiano cuenta con el entrenador Víctor García como un fijo en su cuerpo técnico, añadiéndose Albert Oliver en las últimas convocatorias, mientras que Miquel Salvó no falla en las ventanas FIBA de clasifiación para las citas internacionales.

«Son tres muy buenos hombres de baloncesto. Miqui, con su inteligencia y su capacidad de entender su rol, su humildad ambiciosa y no pasiva, lo que le hace ser un jugador precioso en el esquema de un equipo«, asegura.

Scariolo comenta que «con Albert acertamos cuando pudimos incorporarle, aunque haya sido una experiencia de momento corta porque no ha recibido el permiso de su club para continuar. Ha sido muy conveniente y me parece un excelente proyecto de entrenador de futuro a medio plazo«.

«Víctor es uno de los colaboradores más cercanos míos. Ha dado pasos adelante hasta hacerse con un lugar importante dentro del banquillo y asumiendo un papel de responsabilidad importante ahora mismo. Se la merece por su conocimiento del juego, su capacidad de trabajo y por su pasión por el juego del baloncesto«, resalta sobre el entrenador grancanario.

Ampliar Santi Aldama se cuelga del aro ante Grecia. FIBA

El crecimiento y la consolidación del jugador grancanario de los Memphis Grizzlies Santi Aldama en la NBA no está pasando desapercibido para el seleccionador de España. Una pieza de presente y de futuro para reconstruir y volver a reinar en Europa.

«La verdad es que no me está sorprendiendo. Te sorprendes cuando uno ve a un jugador de vez en cuando. Yo que lo veo con continuidad y que he podido seguirsu evolución, creo que esto estaba en las cuentas de Santi. Creo que la consolidación a ese nivel es el siguiente paso. Realmente por su ética de trabajo, por su talento, por sus cualidades, pero, sobre todo, por su buena predisposición mental para ser un jugador importante. Creo que tiene un gran futuro por delante y mucho que dar no solo a su equipo sino a la selección«, indica Scariolo.

