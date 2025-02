Juego de tronos en el Gran Canaria Arena

Óscar Hernández Romano Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de febrero 2025, 22:05 Comenta Compartir

Aunque suene ya bastante a tópico decir eso de que estamos ante la Copa del Rey más igualada de los últimos años, lo cierto es que una vez más es -afortunadamente- así.

La irregularidad del Barça, que no entró como cabeza de serie, y el hecho de que tanto Unicaja como Valencia terminaran por encima en la clasificación del Real Madrid, son razones más que suficientes y de peso para preparase a ver un espectáculo de primer nivel en el Gran Canaria Arena sin un claro favorito.

Al Granca, que juega en casa y por lo tanto hay que añadirle un plus por cuestiones obvias, le aguarda un Valencia notable este curso y con músculo de sobra para aguarle la fiesta a los claretianos. Al vecino La Laguna le toca 'bailar con la más fea' por mucho que el Barça no ande fino. Y tanto Joventut como Manresa han desplegado, hasta llegar a la cita, un baloncesto aplaudido y de altura, mostrando estar más que capacitados para darles un susto a Unicaja y Real Madrid.

Así se las gasta esta Copa del Rey. Sin favorito al trono pero con el espectáculo -dentro y fuera del Arena- más que garantizado.

1. UNICAJA - JOVENTUT (Jueves | 17.30 horas)

Duelo de altos vuelos para abrir la cita

Partidazo para arrancar la Copa. Si, por méritos propios, el Unicaja se ha ganado a pulso ser uno de los favoritos para luchar por el trono, el baloncesto de calidad desplegado por el Joventut Badalona este curso invita a cualquiera de sus fieles o simpatizantes a ser optimista de cara a un cruce de altos vueltos. Los malagueños y 'el plan' de Ibon Navarro llevan años demostrando que pueden con cualquiera que se les ponga por delante. La plantilla catalana, con Tomic y Pustovyi rindiendo a un nivel excelso, no se lo pondrá fácil.

¿Qué pasó en la primera vuelta?

Partidazo en Palau Municipal d'Esports de Badalona, donde el Unicaja se llevó un triunfo (75-79) muy trabajado y sufrido ante un Joventut que dio la cara durante todo el encuentro. Kalinoski (13 puntos) y Carter (12) destacaron por la escuadra malagueña, mientras que un brillante Tomic, el mejor del partido con 21 de valoración, se quedó sin premio.

2. LA LAGUNA TENERIFE - BARÇA (Jueves | 20.30 horas)

La Laguna, a 'bailar con la más fea'

El Barça era sin duda el rival, puestos a elegir, a evitar por los cabeza de serie. Y en esta que le tocó al La Laguna Tenerife en lo que será, sin duda, uno de los cuartos más igualados de toda la serie. Los de Txus Vidorreta han ido claramente a más durante la temporada para plantarse en Gran Canaria con muchas opciones a ser protagonias principal en la cita. Los azulgranas llevan un temporada irregular, pero sigue siendo un grande, con una plantilla de lujo y, sobre todo, aspirante a todo en cada torneo que disputa.

¿Qué pasó en la primera vuelta?

3. REAL MADRID - BAXI MANRESA (Viernes | 17.30 horas)

Que nadie descarte al Manresa

A priori, se podría decir que es el cuarto más desequilibrado de todos. Pero, y no es un tópico, en la Copa del Rey no hay partido fácil. Los de Chus Mateo -favoritos no solo a ganar su cuarto sino el título- deberán rendir a su mejor nivel para superar a un Manresa muy descarado, con motivación extra y, sobre todo, calidad de sobra (Hunt, Alston JR, Obasohan...) para intentar dar la campanana en el Arena. Que se clasificara como sexto, por encima de Gran Canaria y Barça, ya es un éxito mayúsculo para los de Diego Ocampo.

¿Qué pasó en la primera vuelta?

Los blancos se mostraron muy superiores a los catalanes en el duelo de la 5ª jornada disputado en el WiZink Center (86-61). Los de Chus Mateo mostraron su mejor cara coral liderados por Tavares, el expívot claretiano que terminó siendo el más valorado de los suyos con 17 créditos. Brillo sin premio en el bando visitante para Sagnia, que terminó con 18 de valoración.

4. GRAN CANARIA - VALENCIA (Viernes | 20.30 horas)

Un hueso duro para el anfitrión

No se ha bajado el Valencia de los cuatro primeros puestos durante lo que va de temporada. Un dato que, por sí solo, pone de manifiesto el enorme reto que tiene por delante el anfitrión, un Granca, por su lado, irregular durante lo que va de competición. Juegan en casa los claretianos y eso siempre da un plus (si nos olvidamos de la maldición del anfitrión). Una casa, por cierto, que conoce muy bien Pedro Martínez, un técnico de los taronjas muy respetado en la isla y que sabe de sobra cómo se las gastan en el recinto de Siete Palmas.

¿Qué pasó en la primera vuelta?

Partido igualado el que se vivió en el Gran Canaria Arena entre grancanarios y valencianos. Los amarillo se llevaron un triunfo ante el por entonces líder por 97-94 liderados por la mejor versión de Tobey (21 puntos) y de Homesley (18). En un final agónico decidieron los tiros libres de Kljajic, a quién no le tembló el pulso para anotar a falta de 13 segundos.