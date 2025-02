Lakovic: «La Copa es el evento más bonito que se puede ver en el baloncesto en el mundo»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de febrero 2025, 08:32 Comenta Compartir

Jaka Lakovic no da con la tecla en un Dreamland Gran Canaria que acumula cinco derrotas en las últimas siete jornadas de la fase regular de la Liga Endesa, pasando de competir por ser cabeza de serie en la Copa del Rey a la octava posición con un balance de 11 victorias y nueve derrotas.

Tras caer contra el MoraBanc Andorra por 94-106 en el Gran Canaria Arena este domingo, el preparador esloveno se mostró molesto con el rendimiento de su equipo, sobre todo, en la segunda parte, tras disfrutar en el segundo cuarto de una renta de hasta 18 puntos.

«Son cosas que no dependen de la táctica sino del esfuerzo y deseo de ganar; y eso no lo he visto. Felicito al Andorra, que nos ha remontado y ha mostrado más deseo e intensidad. Es verdad que hemos tenido más acierto en el tiro exterior e incluso hemos tenido una buena disposición defensiva al inicio, pero nos ha pasado factura los tres últimos minutos del segundo cuarto y el inicio del tercero, donde hemos encajado 11 puntos después de un rebote ofensivo del rival«, valoró el entrenador claretiano ante los medios de comunicación tras el duelo liguero.

Lakovic apuntó que «hemos salido blandos, como pensando que íbamos a seguir con ese acierto, pero sabemos que de ese acierto no puedes vivir. Lo que siempre digo es que en estas ligas, lo más importante es estar al 100% en defensa y proteger tu rebote. En estos dos conceptos básicos hemos fallado y nos han metido muchos puntos de segundas oportunidades. Es algo que no depende de pizarra sino de actitud, esfuerzo y deseo, y eso es preocupante«.

Cuestionado por la disputa de la Copa del Rey, que comenzará en el Gran Canaria este jueves, Lakovic destacó que «es una semana grande porque viene la Copa, pero le he dicho al equipo que la Copa del Rey es un gran torneo que juegan los ocho mejores de la ACB en la primera ronda y es probablemente el evento más bonito que se puede ver en el baloncesto en el mundo, pero repito que es un torneo que viene y que va, la Liga se queda. Puede ser que ahora nuestras sensaciones no sean tan excelentes como deberían estar«:

«El vestuario está tocado y no puede ser de otra manera. Hay que estar así. Tenemos suficiente tiempo para descansar y preparar. No sé si será suficiente para ganar al Valencia, eso no lo sabemos, pero el Andorra era una de nuestras finales. Se tiene que jugar igual contra el Andorra que en unos cuartos contra el Valencia, y esto me molesta mucho cuando no lo veo«, comentó el técnico amarillo.