Santi Aldama: «La cultura del baloncesto en Gran Canaria es muy potente»

Recién cumplidos los 24 años y todavía con mucha historia por escribir en su carrera, Santi Aldama Toledo (Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 2001) relata lo que para él suponía la Copa del Rey cuando todavía era un crío y acudía a ver los partidos del Granca. Desde Estados Unidos, donde no para de crecer a pasos agigantados en Memphis Grizzlies, confiesa que «ojalá» pueda «ganar» este trofeo «algún día», a la vez que pone el foco en la «cultura del baloncesto en Gran Canaria», a la que define como «potente». Al otro lado del mundo no perderá la pista del torneo, como tampoco de lo que haga el CBGran Canaria al que tanto fue a ver cuando era pequeño.

Será la cuarta vez que Las Palmas de Gran Canaria acoja la Copa del Rey. YSanti Aldama tiene claro el porqué. «La cultura de baloncesto en Gran Canaria es muy potente», afirma el ala-pívot mientras valora el vínculo entre la isla y este deporte.

El Dreamland Gran Canaria intentará cambiar la historia conquistando por primera vez desde su nacimiento este torneo. Para Aldama, el hecho de estar compitiendo ya es un motivo de honor. «El Granca es un gran equipo que siempre está ahí en Copa, en Liga y en EuroCup luchando», asegura el isleño que, además, destaca que «los aficionados ahí apretamos mucho y es gran parte de nuestra identidad».

Sus referentes de siempre vistieron de amarillo: Jim Moran, Savané y Jaycee Carroll. «Iba a ir hacia Jim una vez a presentarme y él vino hacia mí. Es una leyenda y por eso se ha retirado su camiseta», contó el propio Aldama. «Jaycee estuvo mucho más tiempo en el Madrid, pero yo viví su primer año en el Granca y me hizo mucha ilusión», dijo con una naturalidad tremenda un jugador que hoy en día es el ídolo de muchos que, como él en su niñez, soñaba con machacar el aro de las canchas más prestigiosas del mundo entero. Es más, hace unos meses, Aldama, en una entrevista a este periódico, dejaba el siguiente titular: «Antes veía a los mejores por la tele, ahora les defiendo».

Nunca ha vivido una Copa del Rey fuera de casa. Sí en el Arena. «Que haya ocho aficiones y vayan a los partidos, pase lo que pase, es algo para estar orgulloso. Por ese espíritu baloncestístico. En la Copa se hacen amigos. El baloncesto es un deporte que une», relató el jugador de los Memphis Grizzlies de la NBA.

En España la Copa del Rey de baloncesto tiene tanta historia como lejos de la península. Más allá del continente europeo también saborean una competición distinta. Especial. «Aquí muchos me preguntan cómo es la Copa porque es un torneo que no cuenta para la liga regular pero todos quieren ganarla. Yo no he podido jugarla, pero sí tengo la experiencia de mi padre. Compañeros de aquí me dicen siempre que les gustaría poder experimentar un día lo que es la Copa», cuenta Santi Aldama desde Estados Unidos en declaraciones facilitadas por la ACB.

Su padre, Santiago Aldama Alesón, no solo disputó la Copa del Rey en varias ocasiones, sino que levantó el trofeo. En la temporada 1989-90 se proclamó campeón con el CAI Zaragoza. Su hijo, Santi, todavía no estaba ni en mente. Pero las historias y anécdotas se las sabe de memoria. «Mi padre siempre hablaba de aquella Copa porque es un título importante. Ojalá poder ganar una algún día», confesó el profesional de la NBA.

De niño jugó de amarillo. Fue como invitado, pues pertenecía al Canterbury. Allá por 2015. Nunca lo olvidará. Empezó a forjar su leyenda. De la minicopa a la NBA. «Había ido muchísimos años a ver al Granca», confesó el talentoso jugador internaciona con España que, a su vez, puso el foco en la felicidad que le arrojó «poder haber jugado» en el Arena.

«Jugando la Minicopa te sientes de la Copa en sí, cosa que está muy bien porque eres un niño. Y también porque juegas contra muchos jugadores que luego conoces», añadió Aldama. «Deportivamente no nos fue bien porque no ganamos ningún partido», apostilló entre risas el ala-pívot de Memphis.

