«Siempre atendí a una premisa de mi padre: 'relajo con orden'»

El gran humorista Manolo Vieira siempre mantuvo un contacto muy cercano con el pueblo y eso lo demostraba siempre que CANARIAS7 le invitaba a realizar entrevistas online en su edición digital. Hasta en tres ocasiones estuvo el isletero en las instalaciones de El Sebadal respondiendo a las cientos de preguntas que le formularon los internautas.

Aquí tiene un extracto de las cuestiones más interesantes que Manolo Vieira abordó delante del ordenador.

–¿Qué recuerdos tiene del programa 'Una hora menos'? ¿Qué influyó en usted este programa en su momento de emisión?

–Exactamente fue en 1988 y me trae tantos recuerdos, a nivel personal como profesional. En lo personal, fue cuando conocí a muchísima gente que actualmente siguen siendo amigos y que por muchos años conservo. En lo profesional, yo venía de Madrid, inauguré el Chistera y fue mi primera serie de televisión, con producción canaria y sin menospreciar para nada al resto del equipo, quiero hacer una mención especial al maestro Alfredo Ayala Ojeda, quien ya merece un reconocimiento oficial por su labor en defensa de la cultura y valores canarios.

–¿Qué opinión tiene de Pepito Monagas en el humor?

–Pepito Monagas, en realidad es Pepe Monagas, un personaje de ficción de las obras de Pancho Guerra, protagonizado de manera inconmensurable por don José Castellano, actor canario de inolvidable presencia. Si te refieres a Pancho Guerra, es lógico que influyera, no sólo en mi humor, sino en el de todos los canarios, para el que conozca sus obras, por supuesto. No lo olvides, Pancho Guerra. Un saludo.

–¿En su vida personal, se toma las cosas de cachondeo o es más serio?

–Soy esposo, padre, abuelo y tengo dos perros. ¿No crees que para mantener todo este equipo de gente que me quiere he de ser serio? Mi padre siempre me dijo «relajo con orden». Un saludo.

–Su relación con la UD Las Palmas es estrecha, como un chicle, que aunque no quiera, lo tienes pegado... Tanto por un tío suyo que jugó, su amigo Pacuco o su barrio tan futbolero... ¿Cuál es su opinión sobre la UD? No como actualidad, sino como entidad, lo que representó a la sociedad en aquellos años tan duros.

–Es que son demasiadas cuestiones. Primero, para los de nuestra época, la Unión Deportiva Las Palmas habla de la unión de cinco equipos para crear uno de Primera. Ahí estábamos todos. Bueno, a mí me llevaban. El fútbol siempre fue el deporte rey porque jugábamos cualquiera a él, con cualquier pelota y en cualquier calle o en ese gran campo de fútbol que es la playa de Las Canteras. La seria te la acabo de dar y la cómica, porque actualmente están jugando «con dos pelotas». Un abrazo.

–¿Cuándo se dio cuenta de que se podía ganar la vida haciendo reír?

–En 1985, abril, y porque me lo dijo mi esposa, Maruquita que en paz descanse.

–De pequeño, ¿era tan gracioso? ¿Le hacía gracia a sus padres?

–Ni puta idea, veces me querían, veces me empujaban, veces me llevaban a la escuela, veces a la playa... ¡Yo que sé! Un abrazo.

–¿Hay algún humorista que admire? ¿Puede decir el nombre en su caso?

–Sí, a todos los que suban a un escenario y se respeten. Si me pides alguien en concreto, también a todos. Un abrazo.

–¿Qué piensa de la gente que por la calle le saluda y espera que le responda con una sonrisa amable o con un chiste de su repertorio? ¿Tiene que ser el humorista cómico las 24 horas del día?

–El que espera de mí una sonrisa amable, la tiene y un abrazo también. Si es un chiste, depende de si me coges con la compra en los brazos y corriendo pa coger un taxi. Ahí está jodía la cosa. En cuando a ser humorista las 24 horas del día, también lo es un taxista cuando come con su familia y nadie es capaz de decirle: «¿Estás libre?». Un saludo a mis amigos los taxistas, de los que tanto aprendo.

–¿Con qué momento de su carrera de humorista se quedaría?

–Desde el 1 de junio de 1981 hasta el día de hoy.

–¿Se siente querido en todas las islas por igual? O mejor dicho y para no entrar en jardines... ¿Se entiende su humor en todas las islas por igual?

–¡No pretenderás que hable un idioma diferente en cada una de las islas! Pues claro que me quieren en todas y, por supuesto, yo a ellos. Un abrazo.

–Primero que nada, gracias por hacernos reír durante tantos años y por llevar a La Isleta por todo el mundo. Siento curiosidad por saber qué tipo de recepción tienen nuestras historias y nuestro humor en Madrid ¿Nos entienden? ¿Se ríen? ¿O sólo le van a ver los canarios con magüa de la tierra?

–Este debate ya tiene 20 años. Nuestras historias, aunque estén localizadas en nuestra tierra, tienen identidad humorística suficiente como para salvar lo que hasta hace poco llamaban 'cruzar el charco'. Gracias a Dios, no somos tan desconocidos ni tan 'especiales' como para que no nos entiendan, «¿oyíste?»

–¿Cree que hemos perdido la socarronería canaria?

–Noooo. Lo que sí que se ha perdido son puntos de reunión donde desarrollarla. Demasiada prisa últimamente hace que no nos veamos, si no, de refilón. La socarronería es prima hermana de la pachorra.

–¿Cree que los chiquillos son más mataperros que antes, o al revés? ¿Hay sitio para más diplomas?

–No diferencio generaciones. La infancia es la infancia siempre. Lo que antes nos tirábamos tunos y ahora se tiran bollycaos. Últimamente estamos muy 'diplomados'. Sabes que me refiero a la maternidad infantil. No obstante, bienvenidos sean.

–Mi pregunta es: ¿el humor es un lenguaje universal?

–Claaaaro. En todas sus modalidades: oral, literaria, gráfica y 'mimosa'.

–Ha llegado un punto en el que algunos confunden el humor con la chabacanería. ¿Qué opina al respecto?

–Ya dijo Einstein ... «todo es relativo»: Cierto que en algunas ocasiones, por nuestro deseo de hacerles reír, se nos puede ir algún momento de esos que llamas chabacanos. Pero así y todo, yo respeto a todo el que sube a un escenario.

–¿Qué opina del público peninsular? ¿Realmente entienden el humor canario?

–Yo no hablo ruso y ellos no son idiotas, luego nos comunicamos aunque sea por señas.

–¿Por qué nunca le ha sacado una historia divertida a la avioneta de la discoteca Boney M que forma parte del paisaje de las playas del sur de la isla?

–Llevo años esperando a que aterrice para entrevistar al chófer. Una vez que tengamos datos, lo desarrollaremos.

–Gran Manolo Vieira, estando siempre tan de moda el pleito insular, ¿cree que existe realmente ese odio o pique entre los chicharreros y los canariones?

–Nunca presté atención a ese tipo de comentarios ni pienso hacerlo y en Tenerife creo que tampoco. Este pleito no tiene nada que ver con el pueblo canario.

–Quisiera saber como era usted en el colegio, en su infancia. ¿Hacía muchas payasadas ya en el cole? ¿Contaba chistes en el recreo? ¿Le costó eso problemas en el colegio?

–A todo te respondo que sí. Aunque con un pequeño matiz, nunca me 'eché a la jullona' y fui muy obediente, atendiendo a una premisa de mi padre: «relajo con orden».

–¿Es difícil conseguir la sonrisa de un niño o un adolescente hoy en día para usted?

–Ni difícil ni fácil, sino todo lo contrario. De todas maneras, la sonrisa es innata en el ser humano.

–¿Como se le ocurrió inspirarse en la vida diaria de los canarios para hacer un humor tan estupendo? Felicidades, yo me parto cuando le escucho.

–Mira Yo, es algo que traigo desde pequeño. Para poder sobrevivir tuve que observar mi entorno a ver por donde escapaba. Eso se me quedó para siempre y me sirvió de herramienta para poder estar contigo.

–¿Nunca pensó en escribir un libro? ¿Hemos cambiado tanto los canarios en los últimos años?

–Muchas gracias por tu generosidad hacia mi trabajo. Lo del libro te digo que hace años está en proyecto y es algo que me piden muchas personas, lo intentaremos. En cuanto a si hemos cambiado, desgraciadamente pienso que si y digo desgraciadamente, porque en muchas ocasiones veo y sufro como rompen los límites del buen gusto y el respeto hacia mayores, niños, etcétera. No soy fatalista, osea que no generalizo, son pocos los casos que veo pero me hacen reflexionar.

–¿Ensaya también en su casa las actuaciones o solamente en Chistera?

–No ensayo, repito y repito las historias a mis amigos, familiares, a mi mujer y les pongo la cabeza como un bombo y cuando ya me dicen «baaaaaaaasta», entonces voy al Chistera y te lo cuento. No ensayo porque soy autodidacta con el riesgo que eso conlleva.

–A usted que tanto te gusta la música, ¿cual es la canción que más tararea al día?

–'Let me try again', de Frank Sinatra. Traducido, déjame intentarlo de nuevo.

–¿Hay alguien que le haya servido más de inspirador/a?

–Me inspiré siempre en mi entorno de barrio de La Isleta, donde por cierto muchos vecinos de mis padres y abuelos eran de otras islas y del interior y sur de Gran Canaria. Entiende que me pude nutrir de todas esas personalidades tan diversas y universales a la vez.

–Hace un tiempo salió una encuesta en la que los canarios debíamos elegir con qué famoso o político nos queríamos ir de copas. Usted salió en primera posición y, después, nuestra cantante conejera Rosana. Y yo le pregunto: ¿a usted con qué famoso le gustaría irse de copas?

–Yo me iría a tomar una cerveza o un zumo con todos los que me votaron, pues me aseguro el buen rato, pero todos juntos, eh! Que si voy de uno en uno me destrozo el hígado. Gracias.

–¿Cree que ha sido uno de los pioneros de los monólogos en España? ¿Le ha pasado alguna vez sobre un escenario ver que el público era frío y desear que termine el espectáculo?

–A la primera pregunta, te respondo que el primero fue Gila. En cuanto a si yo soy pionero, sólo te digo que empecé en 1981, saca la cuenta... No me ha pasado esto que tú dices, pero frío si los he visto una vez que actué en invierno en Icod de Los Vinos.