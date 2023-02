«Marcó mi vida y la de muchos canarios»

El humorista lanzaroteño Kike Pérez se despidió anoche emocionado de su admirado Manolo Vieira a través de las redes sociales. «Te pudimos decir todo lo que te queríamos a la cara y eso te lo llevaste contigo. Ahora descansa en paz, Jefe», apuntó.

«Te transformaste en cada uno de los que recogimos tu legado, sellaste para siempre tu huella en cada risa de los nuestros, te hiciste eterno. Tú descansa, nosotros nos encargamos de que sigas aquí. Agradecidos por tanto», añadió.

Por su parte, el humorista grancanario Dani Calero apuntó que «a todos los canarios se nos va un ídolo». Destacó que Manolo Vieira fue «un elemento unificador de nuestra idiosincracia, independientemente de la isla en la que hayamos nacido». «A mí, además, se me va una parte importante de mi vida. Un miembro más de mi familia con quien tuve la suerte de crecer», señaló.

El actor Alexis Valdés también estaba anoche consternado por el fallecimiento del artista del barrio de La Isleta de la capital grancanaria. «Me acaban de comunicar el fallecimiento del gran Manolo Vieira. Me lo acaba de decir mi gran amigo Juanfra Suárez. Y es una noticia que me choca fuerte, porque hace solo unos días conversaba con él por teléfono.

Le había llamado porque había visto un vídeo donde un grupo de comediantes canarios le homenajeaban . Y eso me dio pie a llamarle, aunque hacía más de dos años que no hablaba con él. Y se mostró muy feliz de que le llamara y que recordáramos viejos tiempos. Aquellos tiempos en que intentábamos abrirnos camino en Madrid. Y recordábamos cómo ante la incredulidad de algunos (los de siempre, los que dicen este acento no o de esta manera no, los que no se imaginan que el público puede querer oír algo fresco y auténtico, aún siendo diferente ) habíamos logrado tener un espacio en la capital española y sus medios», explicó.

«Hablamos bastante del oficio de la comedia. De lo duro que es. Pero también de la enorme recompensa que tiene y del privilegio, que es ser apreciado por tu gente. Sobre por qué a los comediantes de larga trayectoria y de un fuerte arraigo en su cultura y este es el caso de Manolo, el público les toma un cariño entrañable y terminan siendo como el tío gracioso de la familia. Y eso era de cierta manera, Vieira, el tío de todos los canarios.

El tío divertido, loco, entrañable y filosófico que todos siempre hemos querido tener. Ese que dice las cosas que nadie de la familia se atreve. Y que además las dice con tal gracia y autoridad, que nos sentimos, además de identificados, también protegidos por la grandeza y la ternura de sus palabras.

El tío que más quieren los niños traviesos. Y por eso hablábamos del enorme privilegio que significa ser un comediante querido por tu pueblo. Y por supuesto, también hablamos de tomarnos un café muy pronto cuando yo visitara Canarias. 'En abril estoy por allá le dije' y me dijo: 'No dejes de llamarme y charlamos un buen rato'.

Fue una conversación especial, hermosa y llena de afecto y admiración mutua. Porque los cómicos viejos ya no competimos. Ya sabemos que cada uno tuvo lo que le tocaba tener y que con eso es suficiente, y quizás demasiado. Ese café ya no nos lo tomaremos. Al menos en esta vida que conocemos. Pero siempre me quedarán su gracia, su sonrisa, el sonido de su voz, esos ojos pícaros y chispeantes, y la complicidad de un colega de los buenos, de este maravilloso mundo de la comedia.

Ahí también estará por siempre en mi película 'Un rey en la Habana', donde tuve la suerte de que me hiciera un hermoso cameo. Nada colega, que seguimos conectados y seguimos intentando que nos acepten, que nos entiendan y que nos rían, más allá de cualquier moda o acento. Aquel día te lo dije: 'Te quiero máster'. Y es verdad. ¿Cómo no querer a Manolo Vieira?», concluyó.

Consternación en RTVC

Francisco Moreno, administrador único de Radio Televisión Canaria, recordó anoche que «fue en el Madrid de los años 80, siendo aún un estudiante, cuando iniciamos una amistad que ha durado hasta el día de su marcha». «Será difícil encontrar otra figura que nos defina y describa mejor de lo que lo hizo Malole. La radiotelevisión Canaria tiene con él una deuda impagable, porque nos ayudó mejor que nadie a ser el reflejo de lo que somos alejado de pleitos y miserias insulares. En 2001 le pedí que partiera el año en la televisión y desde entonces y de manera continuada no faltó a su cita durante 22 años. En lo personal, es un momento muy doloroso. Solo puedo expresar gratitud eterna», subrayó.

El presidente del Club Victoria, Paco Medina, también lamentó la pérdida del humorista, que era socio del club y al que recientemente se le brindó un homenaje. «Ha muerto un socio de honor del Real Club Victoria», expuso, «en noviembre de 2022, en un acto entrañable y rodeado de amigos, los socios del Victoria reconocieron su trayectoria y dedicación al club, el club de su barrio y al que nunca dijo no, siempre que se le necesitó ahí estaba».

Santi Falcón, su mánager y mano derecha durante décadas, apuntó lo siguiente: «La gente de Manolo lleva 30 años con él, es su equipo más cercano, somos una familia y formaba parte de nuestras vidas. Era una persona fiel, sólida y pocos artistas han tenido un equipo de trabajo tan estable tanto años. Eso es un fiel reflejo del vínculo que nos unía a todos.

Estamos completamente destrozados. Ha sido el gran artista canario y transversal de todas las islas y para nosotros es una tragedia enorme. Primero, por lo inesperado y rápido que se ha ido. Segundo, porque nos dejó en plena gira de despedida de los escenarios. Estaba muy ilusionado con poder decir adiós a su público trabajando en lo que le apasionaba, que era hacer humor.

Estuve a su lado como mánager desde el año 1992, hasta la fecha. Pero debo de decir que Manolo es una persona que marcó mi vida, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Aunque me quedo con la idea de que esto no me ocurrió solo a mí, sino a todos los canarios».