Los rodajes generaron al menos 4.000 contrataciones en las islas durante el 2021

El Gobierno de Canarias asegura que los rodajes audiovisuales batieron «récord» durante el 2021 en el archipiélago, generando al menos 4.000 contrataciones directas de personal técnico y artístico -no se incluyen figurantes, que fueron unas 5.000 personas, ni proveedores-, lo que supuso el doble que el año anterior, aseguró ayer Juan Márquez, viceconsejero de Cultura.

El Ejecutivo Autonómico presentó unas cifras que, dijo, respaldan la «estrategia audiovisual» que se puso en marcha en el archipiélago en 2015 y que permitió que fuera escenario de 155 producciones nacionales e internacionales durante el pasado año, con una inversión de al menos 98 millones de euros.

Las cifras no son completas ya que no se incluyen las cifras de las producciones internacionales, ya que el desarrollo de su incentivo fiscal, vía servicios con un enlace local, no pasa por las manos del Gobierno de Canarias sino directamente por el Ministerio de Hacienda. Eso sí, la inversión mínima en las islas de ese tipo de proyectos para acceder a la rebaja fiscal tiene que ser como mínimo de un millón de euros.

Esta diferencia en el desarrollo de los incentivos fiscales es una demanda que el sector lleva años pidiendo que se equipare. «Es cierto que el incentivo fiscal para las producciones nacionales es más complejo. Es una demanda de todo el sector, en toda España. Lo venimos pidiendo desde hace años, pero la decisión es nacional. A pesar de ello, no dejaron de venir producciones nacionales. El incentivo funciona, lo que sucede es que es más difícil de aplicar y obliga a hacerlo con una mayor anticipación», reconoció ayer Natacha Mora, coordinadora de Canary Islands Film, organismo que depende del Instituto Canario de Desarrollo Cultural.

En concreto, reconoció en la rueda de prensa celebrada en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria que «sólo once de las 155» producciones, entre películas, series, documentales, cortos y productos de animación, se acogieron a los incentivos fiscales.

Conviene tener en cuenta que los productos televisivos quedan excluidos de esta fórmula financiera y que las islas son elegidas cada vez con mayor asiduidad para este tipo de proyectos, con 64 durante todo el 2021, con muchos 'reality shows', dijo Mora.

El aumento de la cifra de negocios en este sector es incuestionable, a raíz de los datos presentados por la Viceconsejería de Cultura. En 2018 las producciones contabilizadas fueron 79, generando unos 60 millones en ingresos. Al año siguiente ascendieron hasta las 101, con 48 millones contabilizados. En 2020, a pesar de la aparición de la pandemia de la covid-19, se desarrollaron 80 producciones con 28 millones de inversión. El año pasado, de las 155 producciones y los más de 98 millones de euros de inversión, casi un 20% fueron series y películas de animación.

Durante todo el ejercicio, el Ejecutivo contabilizó un total de 14 largometrajes de ficción, 13 series de televisión, 23 documentales, 64 programas de televisión y 15 cortometrajes. En el ámbito de la animación, se realizó un largometraje y 24 series, tal y como consta en los datos registrados por la Canary Islands Film.

Juan Márquez subrayó que estas producciones eligen las islas para rodar no solo atraídas por la política de incentivos fiscales, sino que lo hacen también «por las localizaciones y por el tejido industrial» que se ha desarrollado en el ámbito audiovisual en los últimos años. «Las producciones nacionales cada vez traen menos gente de fuera» porque ya cuentan con los técnicos necesarios en las islas, confirmó Natacha Mora.

Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y por supuesto España son los principales países desde los que parten las producciones que recalaron en 2021 en las islas. Entre los nombres que se dieron a conocer figuran series como 'Foundation', 'La Casa de papel', 'Campamento Newton' y las de animación 'Pocoyó', 'Arcane' y 'Tara Duncan', así como largometrajes como 'Anmor de madre', 'Spame jam: a new legacy' o 'Perdido en Río', entre otros.

Natacha Mora avanzó que en este año ya hay confirmados el rodaje de «19 producciones entre Gran Canaria y Tenerife», cifra que aumentará hasta diciembre. Figuran largometrajes como 'The Mother', protagonizado y coproducido para Netflix por Jennifer López, o la serie 'Jack Ryan', de Amazon Prime Video.