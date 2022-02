Fernando Cayo: «Esta 'Antígona' es diferente a todas las que se han visto»

En contacto con millones de fans gracias al coronel Tamayo

Las temporadas de la serie española 'La casa de papel' traspasan fronteras con una facilidad nunca imaginada hasta el momento. Fernando Cayo da vida en esta ficción al coronel Tamayo. «Lo que me interesan son los buenos proyectos. Me he sentido muy feliz con 'La casa de papel'. El coronel Tamayo me ha hecho disfrutar muchísimo. Y lo sigo haciendo, porque acabo de ser nominado al premio de la Unión de Actores por ese papel. Además, me ha generado una conexión internacional con millones de fans, lo que agradezco profundamente».

Subraya que no se decanta por el teatro frente al cine o las series, sino que lo que le mueve a aceptar los papeles que le ofrecen es el proyecto en su conjunto. «Cualquier territorio me interesa. Un ejemplo es la película 'La fortaleza', que dirige Chiqui Carabante y que se estrenará este año. Me ha llenado muchísimo», puntualiza el actor castellano-leonés.

Reconoce que atraviesa un buen momento profesional y que no es fruto de la casualidad. «Desde hace bastantes años que tengo mucha actividad. Creo que se debe a que durante mucho tiempo he diversificado, he seguido con mi formación escénica y audiovisual. Lo he sembrado y lo he buscado. Aposté primero por la formación, para ser capaz de hacer comedia, drama, teatro clásico y contemporáneo y saber trabajar delante de una cámara. Desde hace unos años se ha visto recompensado. Lo que es indudable es que hay que estar bien preparado», defiende Fernando Cayo.

Aunque ha hecho sus pinitos detrás de la cámara, con el cortometraje 'Mi vida es el cine' y con algún montaje teatral, incluido el actual 'Por todos los dioses', deja claro que lo suyo es actuar. «Me considero un intérprete», zanja.