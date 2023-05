«Cuando hacen un proyecto, deberían preguntar a los de abajo»

Acerina Ascanio afronta el 28 de mayo sin ilusión porque no cree que los aspirantes a gobernar tengan intención de representar al pueblo, si no más bien conseguir un puesto para hacerse con un sueldo.

La enfermera del servicio de Urgencias del hospital Insular ha visto pasar por la consejería de Sanidad a políticos de distintos colores y todos han dejado la casa sin barrer.

«Buscan tener presencia, ser una cara conocida, pero no se preocupan de mirar por los intereses de los trabajadores», señala la sanitaria que cree que están desaprovechando una magnífica ocasión en la campaña electoral para escuchar las reivindicaciones de la gente en los encuentros que están realizando a diario con los distintos sectores. «Si al menos esas promesas sirvieran para que consiguiéramos nuevos proyectos y objetivos, pues mira, se obtendría algo, pero el problema es que esas reuniones se quedan en nada», lamenta.

En todo caso, Ascanio es consciente de que el futuro está en las manos del nuevo gobierno salido en las urnas y se atreve a lanzarle algunas propuestas.

«Cuando emprenden un proyecto, no se toman la molestia de preguntar a las personas de abajo. Si van a hacer un hospital nuevo, no solo tienen que hablar con los arquitectos. Al final, quienes saben cuáles son las necesidades reales son las personas que trabajan allí», dice la enfermera que no entiende cómo se ha previsto trasladar el servicio de Urgencias del Insular a un nuevo edificio, aún por construir, lejos de servicios básicos para pacientes críticos.

«No tiene sentido que Urgencias esté separado de radiología, de los quirófanos y de la UMI porque son los servicios a los que se trasladan los pacientes que carecen de estabilidad», se queja.

También avisa de que el grupo de trabajadores de Urgencias del Insular, que impulsó el hashtag #pasilloscero, tiene propuestas a corto, medio y largo para aliviar la saturación que sufre el servicio, donde los pacientes en camillas ocupan zonas de paso con mucha frecuencia.

«La dirección del hospital nos ha prestado atención y han visto que es una necesidad. Han creado nuevas áreas asistenciales, aunque no quiere decir que sean las adecuadas, no tienen baño ni lavamanos», reconoce Ascanio.

En su opinión, la solución pasa por crear residencias de mayores de alto y medio requerimiento para liberar las camas hospitalarias que ocupan pacientes dependientes que ya tienen el alta. «El número de personas que vive en el hospital va en aumento», advierte.

Si ella gobernara, reforzaría los programas de prevención y de educación para la salud, la única forma, en su opinión, de reducir los factores de riesgo que se traducen en enfermedades. «Si baja la incidencia de estas enfermedades a la larga estaremos ahorrando en gasto sanitario», comenta.

Además, habría que invertir para renovar unas infraestructuras sanitarias obsoletas. «El sistema se nos queda pequeño. La población aumenta pero seguimos teniendo el mismo hospital desde hace tropecientos años», sostiene.

También aconseja invertir en el capital humano. «En Canarias hace falta médicos. Esto hace que no se pueda dar una atención de calidad. Cuando estás saturado ni trabajas igual ni rindes de la misma manera. Igual pasa en enfermería cuando trabajas en una situación anormal», dice la enfermera que confiesa que, en esas condiciones, es menos gratificante asistir a quienes llegan a Urgencias.