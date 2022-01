Sin noticia para las entidades del reparto de alimentos

El Ayuntamiento no varió ni un ápice el rumbo que tiene marcado en su relación con las entidades de reparto de alimentos, de modo que los colectivos deben asumir los costes del transporte desde el Banco de Alimentos hasta sus locales y deben buscar espacios de almacenaje y reparto al margen de los espacios municipales.

La concejala de Servicios Sociales no entró en el debate que le planteaba la oposición, que acusaba al grupo de gobierno de «dejar solas» a las organizaciones humanitarias. Pero sí explicó que en el presupuesto de 2022, que aún no ha sido aprobado por el Ayuntamiento, el Consistorio incrementará la subvención que se otorga anualmente al Banco de Alimentos. Así, se pasará de los 20.000 euros que se venía destinando hasta ahora, hasta los 30.000 euros (+50%)

El aumento de la partida no aplacó las críticas de la oposición, que, en términos generales, lamentó el trato que se dispensa desde León y Castillo a algunas entidades de reparto que se han visto frente a serias dificultades para continuar con el reparto de alimentos por la obligación de desalojar locales, como ha pasado en el Barranquillo de Don Zoilo, en Zárate o Las Torres.

«Están poniendo palos en las ruedas de las entidades de reparto», aseguró la concejala Rosa Viera (Partido Popular), quien apuntó que la subida que se ofrece al Banco de Alimentos es escasa. «Ustedes le dan 30.000 euros con la subida mientras que Santa Cruz de Tenerife le aporta 50.000 euros», aseguró la edila.

Desde el grupo municipal de Ciudadanos, Lidia Cáceres apuntó que la demanda de productos que llega al Banco de Alimentos «ha crecido un 70% y no comprendemos cómo se revisa la aportación a Cultura y no se ha hecho lo mismo con las organizaciones no gubernamentales».

Y Francis Candil, de Coalición Canaria, insistió en que la ciudad ha perdido veintiún millones de euros en tres años, cantidad que, según su opinión, tenía que haber ingresado el Gobierno de Canarias en las cuentas locales.

En el caso de los concejales no adscritos, Carmen Guerra también se mostró crítica con la postura mantenida por el grupo de gobierno. «En vez de colaborar con las entidades de reparto, y teniendo locales cerrados, sacan a varios de sedes municipales en una campaña de acoso y derribo», expuso, «les quitan los locales y no les dan recursos para seguir trabajando».

Para ella, también resulta fundamental el hecho de que el edificio de la Fábrica de Hielo-que está destinado a ser un centro de día para personas sin hogar- siga cerrado, a pesar del número de individuos que pernocta en las calles de la capital grancanaria.

Por su lado, el edil José Antonio Guerra, lamentó que «este gobierno se gaste el dinero en patinetas y de tan poco al Banco de Alimentos».

El Pleno, que tampoco aprobó la petición de activar la historia social única de cada usuario de servicios sociales a nivel comunitario -pues está pendiente del desarrollo de la normativa reguladora- o la activación de un portal público de indicadores de la pobreza, tuvo sus momentos más tensos cuando el presidente accidental, Javier Doreste, recriminó a la portavoz del Partido Popular, Pepa Luzardo, que se dirigiera a alcalde, Augusto Hidalgo -enfermo de covid- como el «alcalde ausente». El edil calificó como «repugnante» y «miserable» que el PP «se agarre a la enfermedad del alcalde» para articular su crítica política.