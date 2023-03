La negociación con Banús: «No hay trato de favor». «Pero puede parecer...»

El empresario Esteban Banús, copropietario con su esposa Inmaculada Roca de la explotación ganadera que relanzó la marca Leche Sandra y dueño con su hermano de una empresa de fabricación de licores en Ingenio, no se libró de que sus conversaciones con el mediador Antonio Navarro fuesen grabadas por este y que esos diálogos, así como fotos de los encuentros, estén en manos de la Policía Nacional.

En una de las grabaciones a las que ha tenido acceso este periódico, Navarro concierta con Banús una reunión en la finca ganadera a la que irán el entonces director general de Ganadería, Taishet Fuentes, y el empresario Antonio Bautista. Por un lado, Fuentes iba a informar a Banús de la resolución de problemas que le habían planteado a Ganadería y, por otro, la trama de presunta corrupción quería que Bautista colocase en las fincas ganaderas canarias sus placas fotovoltaicas.

En la grabación se oye el siguiente pasaje:

- Antonio Navarro(A.N.): Aquí no hay trato de favor ninguno.

- Esteban Banús (E.B.): Pero puede parecer, y no, no...

-A.N.: Hoy somos amigos y mañana ¿qué puede pasar?

Navarro lo dice en referencia a que no quiere que coincidan en el mismo coche Banús, Fuentes y Bautista. Quiere, de alguna manera, diferenciar lo que es la relación del empresario con el director general y la que puedan llegar a tener los dos inversores privados.

A.N: El empresario viene por un lado y a mí ir todos juntos no me gusta (...) Usted como empresario nos recoge a nosotros (...) Si vamos todos juntos ya no se puede...

Más adelante, se oye:

-A.N: Cómo lo ves?

-E.B.: Yo lo veo perfecto.

En otro pasaje de la grabación, Navarro le dice a su interlocutor: «Sobre el tema del 5% y los 100.000 euros que tienes un poco trancados, ya Taishet te va a dar una noticia mañana que te va a gustar». Yañade: « Sobre la ayuda de los 300.000 euros de energía, se va a quedar así. Por otra línea te voy a facilitar la ayuda para los tractores, maquinaria...»

A todo ello, Banús responde con palabras de afirmación.

En cuanto a la posibilidad de expansión del negocio y conseguir ayudas del Gobierno central, Navarro le advierte de que «para ir al Ministerio hay que ir con un proyecto ya formado» y seguidamente agrega: « Si Planas tiene que sentarse, se sienta», en referencia al ministro de Agricultura, Luis Planas.

Según la investigación, el matrimonio Banús-Roca entra en contacto con la trama de presunta corrupción en busca de solución a problemas de expansión de sus negocios ganaderos. Así, hablan también de gestionar, vía Navarro, la venta de productos lácteos de su marca Leche Sandra en centros sanitarios, a través del contacto del mediador con el entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez.

La otra vía explorada por el matrimonio era que el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa les ayudase a expandir a más mercados extranjeros el vodka Blat que fabrica la empresa de licores de los hermanos Banús.

Para ello, está acreditado el regalo de al menos una botella de dicho vodka al general a través de un envío postal.