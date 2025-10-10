Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Teodoro Sosa espera que la moción de censura en Valsequillo no se haga realidad. Cober

Teodoro Sosa: «Espero que haya sensatez en Valsequillo»

El alcalde de Gáldar y uno de los líderes del proyecto de Municipalistas Primero Canarias destaca que cree «poco en las casualidades en la política»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:59

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y uno de los líderes del proyecto Municipalistas Primero Canarias, ha manifestado este viernes, en relación a una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo, que cree «poco en las casualidades en la política. Nosotros, desde Primero Canarias, hemos sido bastante justos y leales en cada uno de los pactos en los que estamos. No hemos levantado la mano contra nadie, pero sin embargo solo hay que mirar en los últimos meses como parece que el ojo solo está puesto sobre nosotros«, en referencia a las mociones de censura que se materializaron en Santa María de Guía, San Mateo y Agaete.

En relación a la posibilidad de que prospere una moción de censura en Valsequillo, municipio gobernado por Francisco Atta, líder de la formación Asba que está integrada dentro de Primero Canarias, Teodoro Sosa ha sido muy claro: «Espero que haya sensatez. La gente castiga las inestabilidades, y ya han sido tres. ¿Casualidades?«.

La decisión de la asamblea local del PSOE de Valsequillo, rechazada por la Ejecutiva,de  apoyar la propuesta de moción de censura en Valsequillo «fruto del análisis político realizado durante los dos años transcurridos desde el inicio del actual mandato» y tras constatar «el grave deterioro institucional del Ayuntamiento, la desorganización interna del gobierno municipal y las consecuencias directas que esta situación ha tenido sobre la prestación de los servicios públicos y el desarrollo del municipio» ha alterado el tablero político de la isla.

