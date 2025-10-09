«La moción de censura en Valsequillo no tiene ningún sentido»

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 17:44 Comenta Compartir

El anuncio de la asamblea local del PSOE en Valsequillo, apoyando una moción de censura, también ha generado una sorpresa «mayúscula» en las filas de Primero Canarias. Francisco Atta, alcalde de Valsequillo, es líder de Asba, formación integrada en Primero Canarias. Su presidente y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, mostró este jueves a CANARIAS7 su asombro por los últimos acontecimientos, pero mantiene la esperanza de que finalmente esta moción de censura no se lleve a cabo.

«Tras la resolución del Supremo, en relación a los concejales no adscritos, hablamos con varios representantes del PSOE e incluso con el propio Víctor Navarro, y nos manifestaron que no tenían ninguna intención de generar inestabilidad. No tiene ningún sentido esta moción de censura en estos momentos. Tras lo sucedido en Guía, San Mateo y Agaete, en contacto con muchos dirigentes socialistas ellos habían entendido que no era el momento de generar tensiones y discrepancias, porque nosotros no hemos entrado en ninguna batalla. Lo sucedido en Valsequillo nos ha sorprendido porque nos habían manifestado reiteradamente que la dirección insular del PSOE había prohibido que apoyasen una posible moción de censura, tal y como me había comentado personalmente Ángel Víctor Torres, Juan Jesús Facundo o el propio Víctor Navarro en varias ocasiones», recalca.

Óscar Hernández no entiende la postura que ha tomado la asamblea local del PSOE de Valsequillo. «No llego a comprender lo que pretenden. No sé si es una provocación. No tiene sentido meterse en ese charco y no sé cuál es el objetivo. Si ese paso les diese la alcaldía, pero ni eso. Hay que dejar de lado las relaciones humanas». A pesar de la sorpresa que Primero Canarias se ha llevado tras el anuncio de la asamblea socialista de Valsequillo, Óscar Hernández se muestra optimista y confía en que finalmente esta moción de censura no salga adelante. «Espero que el sentido común prevalezca en esta decisión. Confío que el grupo local pueda recibir desde fuera un análisis claro de la situación y que dejen de lado estados emocionales. Soy optimista por naturaleza y confío en que esta moción no salga adelante», destacó el alcalde de Agüimes y presidente de Primero Canarias.

Esta posible moción de censura en Valsequillo, cuando quedan menos de dos años de legislatura, ha alterado nuevamente en tablero político en la isla de Gran Canaria y hay muchos intereses en juego en distintas formaciones, a raíz de una posible decisión en el municipio valsequillero. Para Primero Canarias este anuncio del socialismo de Valsequillo ha sido totalmente inesperado porque confiaban plenamente en la tranquilidad que les habían transmitido los dirigentes socialistas en Canarias y en Gran Canaria.