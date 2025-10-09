Partida de ajedrez en Valsequillo El tablero político se ha alterado y el PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya finalmente la moción de censura en el municipio

El voto de Víctor Navarro, edil socialista en el Ayuntamiento de Valsequillo y asesor en la Consejería de Deportes del Cabildo, es clave para una posible moción de censura.

Rafael Falcón Valsequillo Jueves, 9 de octubre 2025, 23:45 Comenta Compartir

El tablero político se ha alterado y Valsequillo vive estos días una partida de ajedrez llena de matices y decisiones que aún están por llegar. El PSOE en el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha decidido, tras meses de dudas y debate, desbloquear la moción de censura que lleva tiempo cocinándose en el municipio contra el alcalde, Francisco Atta, y su gobierno de coalición formado por Asba y CC, que están en minoría desde que en noviembre de 2024 dejara el grupo una de las ediles de Asba, Lucía Melián. La oposición suma 7 votos frente a los 6 que respaldan al ejecutivo, pero el PSOE se había resistido hasta ahora a dar su sí a formar otro gobierno alternativo.

La asamblea local del PSOE de Valsequillo acordó el pasado miércoles por la noche por unanimidad apoyar la propuesta de moción de censura y dice que lo hace, según hizo público en un comunicado, «fruto del análisis político realizado durante los dos años transcurridos desde el inicio del actual mandato» y tras constatar «el grave deterioro institucional del Ayuntamiento, la desorganización interna del gobierno municipal y las consecuencias directas que esta situación ha tenido sobre la prestación de los servicios públicos y el desarrollo del municipio». Para los socialistas, «la realidad es insostenible» y la «responsabilidad política» les obliga a actuar.

Así las cosas, el PSOE da vía libre a su único edil en el Ayuntamiento, Víctor Navarro, que se presentó a las elecciones bajo la coalición PSOE-Valsequillo Plural, para que sume su voto a los cuatro de Asamblea Valsequillera, al del único concejal con el que cuenta Por Valsequillo y al de la exedil de Asba, Lucía Melián, que está en las filas de la oposición tras salir del gobierno a finales de 2024, donde era responsable de Cultura y Participación Ciudadana y ahora figura como concejala no adscrita.

Esta decisión ha provocado un enorme malestar en la Ejecutiva socialista y el PSOE ha sido claro al respecto: «La posibilidad de moción de censura no cuenta con el respaldo ni la autorización de la Comisión Ejecutiva Insular ni de la Comisión Ejecutiva Regional. El PSOE no es un partido asambleario, sino un partido de acción de dirección política. Hace varias semanas -23 de septiembre- que se comunicó la no autorización y las consecuencias de ir en contra de esta decisión», destacan a CANARIAS7.

Miembros de la Ejecutiva socialista añaden que «en caso de llevarse a cabo, se ejecutará la apertura de expediente para su expulsión que establecen los estatutos federales», en referencia a Víctor Navarro.

Un pleno en armonía

La jornada de ayer fue intensa. Los implicados en una probable moción de censura mantuvieron un silencio oficial, aunque por la tarde algunos de los protagonistas de esta partida de ajedrez que se ha planteado en Valsequillo estuvieron presentes en el Pleno municipal.

El Pleno se desarrolló con normalidad, con la única ausencia del representante socialista Víctor Navarro. El Pleno ordinario se desarrolló en perfecta armonía, con asuntos aprobados por unanimidad de todas las fuerzas políticas, sin ningún comentario referente a una posible moción en el municipio.

La posibilidad de una moción en Valsequillo lleva rondando desde hace meses, pero a estas alturas nadie esperaba este movimiento de la asamblea local del PSOE. Lo de la partida de ajedrez viene a colación porque hace unos días el socialista Augusto Hidalgo, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, manifestó en relación a una posible moción en Valsequillo que «esto no es un juego de ajedrez alocado» y el PSOE de Valsequillo le replicó en su escrito, destacando que su moción «no es un juego de ajedrez alocado», sino una decisión «responsable y coherente».

Los próximos días serán decisivos para conocer si finalmente en Valsequillo se dará un paso al frente para la presentación de una moción de censura que acabe con un jaque mate al grupo de gobierno que preside Francisco Atta. En Gran Canaria se han producido últimamente tres mociones de censura -Santa María de Guía, San Mateo y Agaete-. Valsequillo está ahora en el foco.