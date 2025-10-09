El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo La Ejecutiva socialista no ha entendido la postura de la asamblea local valsequillera

Rafael Falcón Valsequillo Jueves, 9 de octubre 2025, 15:27

El PSOE en el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha decidido tras meses de dudas y debate desbloquear la moción de censura que lleva tiempo cocinándose en el municipio contra el alcalde, Francisco Atta, y su gobierno de coalición formado por Asba y CC, que están en minoría desde que en noviembre de 2024 dejara el grupo una de las ediles de Asba, Lucía Melián. La oposición suma 7 votos frente a los 6 que respaldan al ejecutivo, pero el PSOE se había resistido hasta ahora a dar su sí a formar otro gobierno alternativo.

La asamblea local del PSOE de Valsequillo, reunida anoche en sesión extraordinaria, acordó por unanimidad apoyar la propuesta de moción de censura y dice que lo hace, según hizo público en un comunicado, «fruto del análisis político realizado durante los dos años transcurridos desde el inicio del actual mandato» y tras constatar «el grave deterioro institucional del Ayuntamiento, la desorganización interna del gobierno municipal y las consecuencias directas que esta situación ha tenido sobre la prestación de los servicios públicos y el desarrollo del municipio». Para los socialistas, «la realidad es insostenible» y la «responsabilidad política» les obliga a actuar.

Ampliar Composición del Ayuntamiento de Valsequillo. A.Yuste

Así las cosas, el PSOE da vía libre a su único edil en el Ayuntamiento, Víctor Navarro, que se presentó a las elecciones bajo la coalición PSOE-Valsequillo Plural, para que sume su voto a los cuatro de Asava, al del único concejal con el que cuenta Por Valsequillo y al de la exedil de Asba, Lucía Melián, que está en las filas de la oposición tras salir del gobierno a finales de 2024, donde era responsable de Cultura y Participación Ciudadana.

Esta decisión ha provocado un enorme malestar en la Ejecutiva socialista y el PSOE es claro al respecto: «La posibilidad de moción de censura no cuenta con el respaldo ni la autorización de la Comisión Ejecutiva Insular ni de la Comisión Ejecutiva Regional. El PSOE no es un partido asambleario, sino un partido de acción de dirección política. Hace varias semanas (23 de septiembre) que se comunicó la no autorización y las consecuencias de ir en contra de esta decisión», destacan a CANARIAS7.

Miembros de la Ejecutiva socialista añaden que «en caso de llevarse a cabo, se ejecutará la apertura de expediente para su expulsión que lo establece los estatutos federales», en referencia a Víctor Navarro.