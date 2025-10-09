El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo La asamblea local aprueba por unanimidad dar vía libre a su único edil, Víctor Navarro. Lo justifica por la «grave situación institucional»

El PSOE en el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha terminado de deshojar la margarita tras meses de dudas y debate y desbloquea la moción de censura que lleva tiempo cocinándose en el municipio contra el alcalde, Francisco Atta, y su gobierno de coalición formado por Asba y CC, que están en minoría desde que en noviembre de 2024 dejara el grupo una de las ediles de Asba, Lucía Melián. La oposición suma 7 votos frente a los 6 que respaldan al ejecutivo, pero el PSOE se había resistido hasta ahora a dar su sí a formar otro gobierno alternativo.

La asamblea local del PSOE de Valsequillo, reunida este miércoles en sesión extraordinaria, acordó por unanimidad apoyar la propuesta de moción de censura y dice que lo hace, según hizo público en un comunicado, «fruto del análisis político realizado durante los dos años transcurridos desde el inicio del actual mandato» y tras constatar «el grave deterioro institucional del Ayuntamiento, la desorganización interna del gobierno municipal y las consecuencias directas que esta situación ha tenido sobre la prestación de los servicios públicos y el desarrollo del municipio». Para los socialistas, «la realidad es insostenible» y la «responsabilidad política» les obliga a actuar.

Así las cosas, el PSOE da vía libre a su único edil en el Ayuntamiento, Víctor Navarro, que se presentó a las elecciones bajo la coalición PSOE-Valsequillo Plural, para que sume su voto a los cuatro de Asava, al del único concejal con el que cuenta Por Valsequillo y al de la exedil de Asba, Lucía Melián, que está en las filas de la oposición tras salir del gobierno a finales de 2024, donde era responsable de Cultura y Participación Ciudadana. Entre estas tres fuerzas y Melián suman la mayoría necesaria, por lo que la operación se podría materializar en los próximos días.

El PSOE quiere dejar claro en su comunicado que esta moción de censura «no forma parte de ninguna estrategia partidista, sino que responde exclusivamente al compromiso de los socialistas de Valsequillo con su pueblo y con el deber de garantizar un gobierno estable, eficaz y transparente». En ese sentido, molestos con «algunos actores políticos ajenos al PSOE», que, «movidos por intereses electoralistas y con la mirada puesta en 2027, intentan enredar o desvirtuar esta decisión», el partido subraya que ha sido «meditada» y que es «responsable y coherente con la situación actual del municipio, generada por el gobierno municipal».

La prueba de que la letra pequeña de esta moción de censura ya estaba pactada y ultimada y que solo estaba a la espera del sí del PSOE es que la ejecutiva local termina esta nota informativa agradeciendo «públicamente la paciencia, el respeto y la responsabilidad mostrada por las formaciones políticas que han promovido esta moción».

Con ellas dice que comparte el mismo objetivo: «garantizar la estabilidad institucional y ofrecer a Valsequillo un gobierno a la altura de su ciudadanía», que ha de ser «estable, honesto y comprometido con su gente».