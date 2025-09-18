Los vecinos del barrio teldense de La Pardilla, entre la desesperación «y el abandono» «Cerrar el enlace desde la GC-1 nos ha condenado y todo se debe a una cuestión política sin sentido común», recalcan

Rafael Falcón Telde Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:46 | Actualizado 13:13h.

Desilusionados con las instituciones, desesperados por el cierre del enlace al barrio desde la GC-1 y «abandonados». Este es el sentir de los vecinos y comerciantes de La Pardilla tras conocer desde el pasado viernes, tras la última reunión de seguimiento de la Comisión Técnica de las incidencias que se producen en la autopista GC-1 formada por representantes del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Telde y Dirección Provincial de Tráfico, que el enlace desde la GC-1 a su barrio continuará cerrado.

Miguel Galván, vecino de La Pardilla, y Juanma García, comerciante de la zona, expresaron ante los micrófonos de La Radio Canaria su sentir. «Estamos en el abandono total. Esta vía era un lugar de paso frecuentado por muchísima gente que accedía a Telde y a los barrios altos del municipio, y que ahora ya no lo hacen. Los comercios se han visto muy afectados y se ha producido una reducción drástica de ventas. Con la medida de cerrar el enlace han provocado la obligación de un callejeo insoportable y un embudo en los accesos a los centros comerciales y a la circunvalación de Telde. La medida la han tomado de modo arbitrario y los accidentes que se producen en la GC-1 en nada tenían que ver con el enlace a La Pardilla», manifestaron.

El pasado viernes, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, recalcó que «el Gobierno de Canarias va a avanzar de manera urgente para licitar antes de fin de año ese tramo de obras entre Bocabarranco y el cruce de Melenara. Estamos hablando de una inversión de nueve millones de euros y que en el pliego del concurso se contemple como mejora a puntuar el que se ejecute de forma más ágil el tramo que afecta al acceso al barrio de La Pardilla». En este sentido, explicó que se ha escuchado al Ayuntamiento de Telde, a los vecinos y añadió que se va a mantener la vía cerrada pero centrando todos los esfuerzos en que sea abierta lo antes posible, con una condición añadida por si la licitación no sale antes de fin de año, ya que en dicho caso se procederá a abrir la vía a los vecinos hasta que se produzca el concurso de la obra.

Sobre estas manifestaciones, Galván y García mostraron su incredulidad. «Nadie nos habla claro de fechas. Se dice que pronto se licitará, pero es que ese cuarto carril ni siquiera ha iniciado este proceso. Lo que no entendemos qué prisas hubo en cerrar el enlace de la GC-1 a La Pardilla si la licitación del cuarto carril está previsto, en principio, para el inicio del próximo año. El cierre del enlace a La Pardilla es una cuestión política sin sentido común, y cada día tenemos más claro que nos están vacilando».

Otro aspecto que está produciendo malestar en el barrio es la falta de apoyo político. «El Cabildo tiene abandonada a La Pardilla y por parte del gobierno municipal solo recibimos buenas palabras, pero sin más».

El día a día en La Pardilla transcurre con la ilusión de recuperar esta vía de acceso «que nos daba vida. Como comerciante debo decir que el descenso de clientes es notorio y muchos negocios ya lo están pasando mal, con un descenso importante de facturación», afirmaba Juanma García.