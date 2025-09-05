Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alcaraz arrolla a Djokovic y luchará por su segundo US Open
Protesta de los vecinos de La Pardilla el pasado mes de junio. Cober

La Pardilla vuelve a protestar este lunes por el cierre de la entrada y salida a la GC-1

Colectivos vecinales convocan a la ciudadanía a una concentración a las 19.30 horas

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Telde

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:34

Los residentes en La Pardilla, en Telde, volverán a concentrarse este lunes para protestar por el cierre de la entrada y salida a la GC-1 dentro de las medidas para agilizar el tráfico en esta importante arteria de comunicación de la isla.

La Asociación de Vecinos Las Mansas y el Patronato de Fiestas San Isidro-La Pardilla han convocado una protesta que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en el Fondo de La Pardilla, justamente en la zona que linda con la autovía y que ahora está cerrada, tanto para salir como para entrar. Para tener más visibilidad, la intención es trasladarse a los terrenos cercanos con pancartas y carteles.

Ambos colectivos hacen un llamamiento a la población para que acuda y apoye la causa debido a los perjuicios que han tenido tanto vecinos como comerciantes. Son conscientes de que la participación puede ser complicada al tratarse de un día festivo, pero sostienen que quieren volver a mostrar su disconformidad antes de que se celebre el próximo viernes una nueva mesa técnica para analizar el funcionamiento de los cambios que se realizaron en la GC-1 desde el pasado mes de junio.

La intención es recordarle a las autoridades que están en desacuerdo con estas medidas provisionales que se acordaron en una reunión de la comisión de trabajo de la que forman parte el Cabildo, el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Tráfico y el Ayuntamiento de Telde. Asimismo, muestran su preocupación porque no tienen noticias de las obras definitivas que tiene previsto hacer el Gobierno de Canarias para acabar con los atascos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  2. 2 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  3. 3 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  4. 4 Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»
  5. 5 La viñeta de Morgan de este viernes 5 de septimbre
  6. 6 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  7. 7 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  8. 8 San Bartolomé de Tirajana confirma: la discoteca del Plaza donde hallaron menores no tiene licencia
  9. 9 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  10. 10 Canarias se prepara para la 'Luna de sangre' en el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Pardilla vuelve a protestar este lunes por el cierre de la entrada y salida a la GC-1

La Pardilla vuelve a protestar este lunes por el cierre de la entrada y salida a la GC-1