La Pardilla vuelve a protestar este lunes por el cierre de la entrada y salida a la GC-1 Colectivos vecinales convocan a la ciudadanía a una concentración a las 19.30 horas

Cristina González Oliva Telde Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

Los residentes en La Pardilla, en Telde, volverán a concentrarse este lunes para protestar por el cierre de la entrada y salida a la GC-1 dentro de las medidas para agilizar el tráfico en esta importante arteria de comunicación de la isla.

La Asociación de Vecinos Las Mansas y el Patronato de Fiestas San Isidro-La Pardilla han convocado una protesta que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en el Fondo de La Pardilla, justamente en la zona que linda con la autovía y que ahora está cerrada, tanto para salir como para entrar. Para tener más visibilidad, la intención es trasladarse a los terrenos cercanos con pancartas y carteles.

Ambos colectivos hacen un llamamiento a la población para que acuda y apoye la causa debido a los perjuicios que han tenido tanto vecinos como comerciantes. Son conscientes de que la participación puede ser complicada al tratarse de un día festivo, pero sostienen que quieren volver a mostrar su disconformidad antes de que se celebre el próximo viernes una nueva mesa técnica para analizar el funcionamiento de los cambios que se realizaron en la GC-1 desde el pasado mes de junio.

La intención es recordarle a las autoridades que están en desacuerdo con estas medidas provisionales que se acordaron en una reunión de la comisión de trabajo de la que forman parte el Cabildo, el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Tráfico y el Ayuntamiento de Telde. Asimismo, muestran su preocupación porque no tienen noticias de las obras definitivas que tiene previsto hacer el Gobierno de Canarias para acabar con los atascos.