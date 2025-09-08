La Pardilla advierte de colapso viario ante el curso escolar y las navidades Pancartas en mano, un nutrido grupo de vecinos volvió a concentrarse este lunes para exigir que se reabra el enlace de la GC-1 con el barrio teldense

Este lunes fue festivo en Gran Canaria, pero a los vecinos de La Pardilla les urgía volver a mostrar públicamente su rechazo a la medida adoptada en junio pasado de cerrarles la conexión con la GC-1. Eli Suárez, presidenta de la asociación de vecinos Las Mansas y del patronato de fiestas, explicó que están a las puertas del inicio del curso escolar y tienen claro que este cierre colapsará las entradas a Telde y al propio barrio, que acumula tres meses de afecciones.

Los residentes están convencidos de que lo peor está por llegar. El entorno del enlace deLa Pardilla con la autovía se halla en mitad de la zona comercial más transitada de Gran Canaria, por lo que aseguran que conforme se acerquen las navidades acabarán atrapados por el tráfico.

Los dos colectivos convocantes juntó a los participantes en los terrenos más próximos a la autovía para visibilizar su protesta mediante pancartas y carteles de mano en cuyos lemas se insistía en una máxima: quieren una alternativa que satisfaga a todos y que no hunda al barrio.

La oportunidad de esta concentración tiene que ver también con el hecho de que para este próximo viernes está convocada una nueva mesa técnica para analizar el funcionamiento de los cambios que se realizaron en la GC-1 desde el pasado mes de junio. Esta medida, que nació con carácter provisional, se acordó en una reunión de la comisión de trabajo de la que forman parte el Cabildo, el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Tráfico y el Ayuntamiento de Telde, formada, precisamente, para buscar soluciones a los atascos.

A la concentración acudieron varios ediles del gobierno, tanto del PP como de Ciuca, y de la oposición, como NC y Vox. También hubo representantes locales de CC.

PSOE, NC y Vox respaldan la posición de los vecinos

Tanto el PSOE y NC como Vox han emitido estos días comunicados para respaldar la posición de los vecinos y exigir soluciones urgentes al Gobierno de Canarias. «El cierre del enlace con la GC-1 ha afectado gravemente a la vida diaria de las familias y al tejido económico de la zona», apuntan los socialistas teldenses. «Los negocios locales han notado de manera directa esta situación, y las familias se ven obligadas a realizar trayectos más largos y complejos, lo que se agrava aún más con el inminente inicio del curso escolar».

Por su parte, el comité local de Vox calificó el cierre de «improvisado, injusto y perjudicial». Desde NC instan al Ayuntamiento de Telde a que transmitan todas estas quejas a la mesa técnica de la GC-1.