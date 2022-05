Hernández solicita citarse con Torres para tratar el realojo de Ojos de Garza La alcaldesa apoya a los vecinos asegurando que el sistema que se utilizó para realizar el sondeo para dirimir si el barrio se mudaba de sitio o no fue el incorrecto

La representación vecinal de Ojos de Garza y la alcaldesa de la ciudad, Carmen Hernández, han solicitado una reunión urgente para verse con el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, para trasladarle la falta de rigor y las anomalías que acontecieron en el sondeo realizado para dirimir si los habitantes estaban a favor de la mudanza del barrio al completo a otra parte o no.

La respuesta a CC del Ejecutivo -presidido por Torres- en el Parlamento de Canarias, en la que indicaban que tras los últimos sondeos realizados en el barrio, no se alcanza el 60% mínimo de adheridos al realojo que pedía Aena para financiar la mudanza, añadida a la falta de interés mostrada para buscar un nuevo mecanismo para incentivar el traslado, han lanzado a la alcaldesa y a los principales involucrados a solicitar una reunión, para no volver a dejar enfriar el tema y que se tenga en cuenta que la encuesta realizada no deber ser un argumento fehaciente por su falta de rigor a la hora de obtenerse.

Unos datos que no aceptan los vecinos

Hernández, como los vecinos afectados, no están de acuerdo con la metodología adoptada para recoger el pensamiento general de los propietarios de las casas. La portavoz de la plataforma de afectados por la ampliación del aeropuerto, Margarita Alonso, deja claro que no aceptan la consulta en la que se basa el órgano regional y que todavía no renuncia al realojo.

Su principal objetivo en esta deseada cita, la cual espera que no se demore tanto como las anteriores que nunca llegaron, va a ser que la administración regional reconozca que el sondeo no sirve, entre otras cosas, «porque solo se informó al 10% de los afectados y porque nunca dejó claro qué pasaría después». Además, instará a que se busquen nuevas vías para replantear «una decisión de la que dependen tantas vidas y el futuro de muchas familias».

«Un preceso que se dilató demasiado en el tiempo»

La misma postura mantiene la primera regidora, quien ha mostrado a este periódico la preocupación del Consistorio en este asunto. «Hicieron decidir a los ciudadanos en un proceso que se dilató durante demasiado tiempo, estando todos ellos hundidos aún en un mar de dudas. Queremos retomar el asunto con el presidente del Gobierno de Canarias y compartir todo lo ocurrido desde el punto de vista vecinal», expresa la diputada por Nueva Canarias.

Es por ello que la Corporación local se mantiene al lado de los habitantes de las 888 viviendas del enclave que lleva desde 2001 tras el punto de mira para su desaparición, cuando se aprobó el Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, en el que se contemplaba la ampliación del mismo con la instalación de una tercera pista de aterrizaje.