Servicios Sociales tacha de «incoherente» la moción del PSOE para personas sintecho en San Bartolomé de Tirajana Para Sarmiento, «el PSOE rechaza la ayuda que deberían promover desde sus áreas en el Cabildo, una torpeza política de manual»

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Jueves, 23 de octubre 2025, 06:20

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ante las declaraciones vertidas por el PSOE sobre el Plan Integral de Servicios Sociales, quiere destacar el discurso «incoherente, oportunista y políticamente sonrojante» de la moción presentada por los socialistas sobre la atención a personas sin hogar, apenas unos meses después de haber votado por unanimidad a favor de la creación del propio Plan Integral en el pleno del pasado mes de junio, informó el gobierno local en un comunicado.

El concejal de Servicios Sociales, Dimas Sarmiento, les recuerda que «el PSOE fue uno de los grupos que apoyó la propuesta que dio origen al Plan Integral. Si ahora lo rechazan, tendrán que explicar por qué se oponen a lo que ellos mismos aprobaron y celebraron públicamente».

Sarmiento pone en valor que, por primera vez en la historia del municipio, San Bartolomé de Tirajana cuenta con un informe diagnóstico oficial sobre la situación de las personas sin hogar, elaborado por técnicos municipales. Ese estudio revela que el 87% de las personas sin hogar atendidas no son residentes del municipio, lo que demuestra que el fenómeno tiene carácter supramunicipal y requiere la implicación del Cabildo y del Gobierno de Canarias. «¿Y cuál es la respuesta del PSOE? Votar en contra. Es decir, rechazar la ayuda que ellos mismos deberían promover desde sus áreas en el Cabildo de Gran Canaria. Una torpeza política de manual», sentenció Sarmiento.

El edil recuerda que el actual gobierno municipal ha logrado en pocos meses lo que el PSOE no hizo en toda su legislatura: elaborar un diagnóstico técnico y riguroso de la situación, enumerando y conociendo el perfil de las personas que viven sin techo; convocar una mesa política y social de consenso; y presentar un proyecto dotado con 300.000 euros y un equipo multidisciplinar para ofrecer atención, acompañamiento y reinserción. «Cuando gobernaban, no existía ni diagnóstico, ni plan ni recursos. Hoy todo eso existe gracias al trabajo de este gobierno. .Si ahora el PSOE lo llama insuficiente, quizá es porque les molesta ver que se está haciendo lo que ellos nunca pudieron hacer», afirmó el concejal.

En referencia a las críticas del PSOE por el cierre de Caipsho, Sarmiento aclaró que «ese centro no cumplía las condiciones mínimas exigidas por la ley ni ofrecía atención especializada. Mantenerlo abierto en esas condiciones habría sido irresponsable». Lo que hemos hecho, continúa Sarmiento, es «sustituir la improvisación por planificación, el asistencialismo por estrategia y los parches por soluciones reales. Eso es lo que duele al PSOE: que ahora haya un gobierno que trabaja con rigor, con datos y con resultados», añadió.

La Concejalía de Servicios Sociales seguirá trabajando en el Plan Integral, ya que es una herramienta de trabajo viva, construida con consenso político y técnico, y que continuará fortaleciéndose con nuevas medidas. «Si el PSOE quiere contribuir, que lo haga con propuestas, no con titulares. Pero si lo que busca es boicotear lo que aprobó hace tres meses, que se lo explique a los ciudadanos», concluyó Sarmiento.