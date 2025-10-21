Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Rueda de prensa del PSOE de San Bartolomé de Tirajana. C7

El PSOE denuncia que San Bartolomé de Tirajana vulnera los derechos fundamentales de las personas sintecho

Anuncia que llevará a pleno una moción para un plan integral de atención al colectivo más vulnerable del municipio

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 13:00

El PSOE de San Bartolomé de Tirajana acusa al gobierno de AV-PP y CC de vulnerar los derechos fundamentales de las personas sintecho porque ni siquiera les ha garantizado un lugar en el que estar empadronados, requisito previo, según la legislación en vigor, para poder recibir ayuda social de los servicios públicos.

Conchi Narváez, portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, anunció este martes en rueda de prensa que el partido llevará al próximo pleno una moción que tiene como primer punto la exigencia urgente de habilitar un punto de empadronamiento de los ciudadanos de ese colectivo que vive en la calle. Recordó que hasta hace dos años era el comedor de Cáritas, Caipsho, el que garantizaba esa prestación, pero que cerró tras la decisión del actual gobierno en diciembre de 2023 de desalojarlo de la que era su sede, unas instalaciones municipales en San Fernando, por el mal estado de las dependencias.

Narváez anticipó además que su grupo votará en contra del proyecto que el gobierno local llevará a esa misma sesión y respecto a este mismo colectivo de personas sintecho. Gustavo Santana, diputado del PSOE en Canarias y miembro de la agrupación socialista local, tilda esa propuesta de «insulto a la inteligencia» que sólo busca disimular la «calamitosa gestión en servicios sociales del gobierno de Marco Aurelio Pérez y Alejandro Marichal».

Carlos Álamo, líder local de la agrupación, confió en que el ejecutivo local no caiga en el sectarismo, que retire la propuesta que iba a presentarle al pleno y que apoye la moción del PSOE, «una mano tendida», dijo, para afrontar un problema muy grave que, según sus cálculos, afecta a más de 300 personas.

