San Bartolomé de Tirajana planea destinar 300.000 euros a las personas sintecho El programa, que busca la implicación del Gobierno y del Cabildo, será debatido en el próximo pleno, donde el PSOE presentará el suyo propio

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Lunes, 20 de octubre 2025, 18:39

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llevará al pleno de octubre el Proyecto Integral de Intervención con Personas en Situación de Sinhogarismo, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Servicios Sociales realizado tras el análisis de los datos recogidos en el Informe Social sobre Personas sin Hogar en el municipio y que proyecta destinar 300.000 euros a acciones pensadas para este colectivo.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal (CC), explicó que «hace unos meses todas las fuerzas políticas acordaron en el pleno elaborar un plan de trabajo para atender a las personas sin hogar en San Bartolomé de Tirajana. Hoy, tras conocer los datos y evaluar la realidad del sinhogarismo en el municipio, damos un paso en la puesta en marcha de este proyecto que ofrece soluciones concretas y sostenibles», según recoge el gobierno municipal en un comunicado.

El concejal de Servicios Sociales, Dimas Sarmiento (CC), por su parte, señala que el Proyecto Integral de Intervención, con una inversión que se prevé superior a 300.000 euros, «representa una respuesta estratégica, profesional y coordinada frente a una de las situaciones más extremas de exclusión social. Permitirá atender de manera directa y sistemática a la población sin hogar, garantizando su acceso a derechos fundamentales, acompañamiento personalizado y derivación a recursos especializados».

Marichal adelantó que el Ayuntamiento solicitará la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias con el fin de sumar medios humanos y recursos técnicos que fortalezcan la atención integral a las personas más vulnerables.

Por su parte, el edil Sarmiento recuerda que este proyecto «es el resultado de un trabajo previo de diagnóstico que permite actuar con rigor. No se trata solo de ofrecer asistencia, sino de promover la autonomía, la inclusión social y la inserción laboral de las personas sin hogar».

Con esta propuesta, la Concejalía de Servicios Sociales reafirma su compromiso con la lucha contra la exclusión social y da un paso decisivo hacia la creación de un modelo de atención estable y coordinado que devuelva dignidad y oportunidades a quienes más lo necesitan en San Bartolomé de Tirajana.

El comunicado no recoge las acciones concretas de este plan ni tampoco detalla si incluye el censo de las personas sintecho que tantas veces ha anunciado San Bartolomé de Tirajana. El último recuento del que dio parte cifraba en 81 los atendidos por Servicios Sociales, pero el gobierno admitía que no pretendía ser un censo. Este anuncio municipal se produce justo un día antes de que el PSOE, en la oposición, dé a conocer su propio plan.