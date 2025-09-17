De 81 personas sintecho en San Bartolomé de Tirajana, el 86% no son del municipio El Ayuntamiento elabora un informe social a partir de aquellos ciudadanos que viven en la calle y que son atendidos por Servicios Sociales | Casi la mitad duerme al raso, en playas o barrancos

Un estudio encargado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana detalla que de las 81 personas sintecho que son atendidas por Servicios Sociales, cerca del 86,5% procede de fuera del municipio, lo que vendría a confirmar la tesis del gobierno local de que el sinhogarismo en la localidad no es un fenómeno local.

La concejalía ha elaborado el Informe Social sobre Personas sin Hogar en San Bartolomé de Tirajana con el objetivo de conocer en profundidad la situación de quienes viven sin techo en el municipio y disponer de una base sólida para definir políticas públicas eficaces. Este trabajo, fruto de meses de análisis y entrevistas, marca un punto de partida para abordar de manera definitiva uno de los problemas sociales más complejos del municipio, según informa el consistorio en un comunicado.

El informe fue presentado por el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal (CC), y el concejal de Servicios Sociales y del Mayor, Dimas Sarmiento, en una reunión en la que se convocó a todas las fuerzas políticas para avanzar en la búsqueda de soluciones al sinhogarismo. Según la nota municipal, aunque Nueva Canarias no asistió y, por parte del Partido Socialista acudió una concejala en lugar de su portavoz, el encuentro permitió acordar los pasos a seguir y reafirmar el compromiso común para mejorar la atención a las personas que viven en la calle.

Tal y como explicó Sarmiento (CC), el estudio analiza la realidad de 81 personas atendidas por los Servicios Sociales municipales. La mayoría, un 75%, son hombres, mientras que las mujeres representan en torno al 25%. Un tercio de estas personas son vecinos españoles. El informe también recoge de dónde procedían antes de llegar al municipio y señala que únicamente un 13,5% residía previamente en San Bartolomé de Tirajana, mientras que cerca del 86,5% provenía de otros lugares. Entre estos últimos, un 12,3% procedía de otros municipios de Gran Canaria, otro 12,3% de otras islas del archipiélago, un 12,3% de otras comunidades autónomas y un 25,9% de otros países, mientras que en un 28,4% de los casos no ha querido aportar esta información.

Estos resultados muestran que el sinhogarismo en San Bartolomé de Tirajana no es únicamente un fenómeno local, sino que también afecta a personas que han llegado desde otros puntos de Canarias, del resto de España o del extranjero.

Casi la mitad duerme al raso, en playas o barrancos. Un 32 % vive en casetas improvisadas y otros lo hacen en vehículos o cuevas. Más de la mitad asegura no tener empleo ni prestaciones, y alrededor de un tercio carece de ingresos estables. En muchos casos existe una desconexión con el sistema de protección social, lo que agrava su situación. En materia de salud, hay personas que afirman encontrarse bien, pero también un número importante que padece enfermedades físicas o problemas de salud mental como ansiedad, depresión o esquizofrenia.

El edil concluyó señalando que el sinhogarismo es el resultado de la combinación de problemas personales, como adicciones o pérdida de empleo, con factores estructurales, como la falta de vivienda asequible o de trabajos estables, además de la discriminación que sufren quienes buscan un alquiler o un empleo.

Un proyecto integral dotado con más de 300.000 euros

Tras analizar los datos, los representantes municipales acordaron trabajar en el Proyecto Integral de Intervención con Personas en Situación de Sinhogarismo en San Bartolomé de Tirajana, que será elevado al pleno del mes de octubre. Marichal recordó que hace unos meses todas las fuerzas políticas acordaron en el pleno elaborar un plan de trabajo para atender a las personas sin hogar en San Bartolomé de Tirajana.

«Hoy hemos celebrado la primera reunión tras la que, una vez conocidos los datos, podremos definir los pasos que vamos a dar para buscar soluciones y paliar los efectos de esta situación. Hemos avanzado en un compromiso claro: en el pleno de octubre presentaremos un proyecto con una inversión superior a los 300.000 euros y solicitaremos al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias que colaboren aportando medios humanos y recursos suficientes para atender a quienes más lo necesitan en nuestro municipio«, indicó el primer teniente de alcalde.

El Proyecto Integral de Intervención representa una respuesta estratégica, profesional y coordinada frente a una de las manifestaciones más extremas de exclusión social. Permitirá atender de manera directa y sistemática a la población sin hogar, garantizando su acceso a derechos fundamentales, acompañamiento personalizado y derivación a recursos especializados. Esta intervención contribuirá de forma significativa a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, fomentar su autonomía y fortalecer su inclusión social y laboral.

Con este compromiso, la Concejalía de Servicios Sociales de San Bartolomé de Tirajana da un paso firme hacia soluciones duraderas que devuelvan dignidad y oportunidades a quienes más lo necesitan.