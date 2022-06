Una santaluceña emprendedora y solidaria, en la exposición 'Mujeres Visibles'

Las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana acogen desde este martes hasta el viernes 17 la exposición 'Mujeres Visibles' donde se muestra n 25 fotografías de mujeres de todos los municipios de Gran Canariaque han sido referentes por su actividad profesional o por su implicación en colectivos sociales. Hay representada una mujer por cada municipio de Gran Canaria.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, reconoció que «desde que el Cabildo se puso en contacto con el Ayuntamiento teníamos claro que queríamos reconocer a María Dolores Peñate Ramírez, que junto a su marido fueron un referente en el negocio del textil en Doctoral en los años setenta, pero además Loli se convirtió en un referente como mujer solidaria, porque lleva décadas implicada con organizaciones como Cáritas o San Juan de Dios».

El primer edil añadió que «conocí a Loli desde que entré en el Ayuntamiento, porque tiene una gran capacidad para tocar en las puertas y pedir ayuda, pero no para ella, sino siempre pide ayuda pensando en los demás».

La concejala de Igualdad, Minerva Pérez, manifestó que «desde el área de Igualdad vamos a llevar esa exposición a los centros de secundaria para que el alumnado ponga cara a mujeres referentes como Loli Peñate, aunque ella nos dice que no se siente protagonista, creo que este reconocimiento es merecido por su compromiso y colaboración con San Juan de Dios, con Cáritas y con los comedores sociales en Sudán, por ese trabajo que ha hecho de pedir ayuda casa por casa, comercio por comercio, para las personas que más lo necesitan».

Dolores Peñate Ramírez manifestó que «yo no me siento protagonista de nada, solo hago lo que me dicta el corazón, a mi me gusta ayudar a la gente, fui a Sudán porque me llamaba ir allí, además San Juan de Dios es como si fuera mi casa, creo que hay que reconocer a muchas mujeres que en la iglesia y en distintas asociaciones han hecho muchas cosas, no solo yo».

Esta exposición itinerante, que podrá verse en horario de 8:30 a 14:30 horas, ha sido impulsada por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. A la inauguración asistieron familiares de Dolores Peñate.