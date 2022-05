Las playas de Maspalomas, San Agustín y Meloneras se quedan sin bandera azul

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha recibido esta semana la notificación, por parte de la ADEAC, por la cual el Jurado Bandera Azul 2022 ha decidido no otorgar el galardón a las playas de Maspalomas, Meloneras y San Agustín.

Según la notificación, el motivo para denegar la bandera a la de Maspalomas es «la existencia de un expediente sancionador por la construcción de una escollara de 70 metros sin contar con el permiso necesario».

Para la Concejalía de Playas y Cuidado del Litoral «no tiene razón de ser, ya que hemos perdido una bandera en una playa que se encuentra mejor que nunca, con accesos para personas con movilidad reducida, con paneles informativos renovados, con duchas y lavapiés reformados, por una denuncia que no ha llegado a ningún sitio y que no cuenta con una respuesta firme». «No es coherente que mientras que no exista una sanción firme respecto ese expediente sancionador, se haga uso de ese hecho para retirar una bandera».

Cuestión de plazos

En el caso de las playas de Meloneras y San Agustín, ha sido una cuestión de plazos. «A pesar de los esfuerzos que se realizaron por parte de la Concejalía de Playas y Cuidado del Litoral para cumplir con todos los requisitos que se solicitaron por parte de la ADEAC, no se llegó en tiempo, aunque si en forma, a la presentación de la candidatura». Además, desde la Concejalía adelantan que «se tiene el compromiso por parte de la organización en España que para el 2023 todas nuestras playas obtendrán el galardón, ya que a día de hoy todas cumplen con los criterios exigidos por el programa».

Desde la concejalía de Playas y Cuidado del Litoral recuerdan que en los últimos meses se han venido acometiendo diferentes actuaciones de mejora en las playas de Meloneras, Faro de Maspalomas, Playa del Inglés y San Agustín. «Concretamente, se ha trabajado en la mejora de accesibilidad, con la instalación de pasarelas que facilitan el acceso a personas de movilidad reducida y que, además, cuentan con una marquesina que permite resguardarse del sol en caso necesario. Por otro lado, se han instalado contenedores y nuevas papeleras de recogida selectiva de basura en todos los accesos de las diferentes playas. A estas actuaciones, se suman también la rehabilitación de los lavapiés y duchas y la instalación de barandillas de acero inoxidable en las escaleras de acceso», apuntó. En otra parte, se han sustituido todos los paneles informativos de las playas, que cuentan con información actualizada, nuevos mapas y pictogramas de cada una de ellas con la información más relevante.

En el caso de Maspalomas, es la primera vez que pierde el prestigioso galardón este año, mientras que San Agustín y Meloneras vuelven a quedarse sin ella.