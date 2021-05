Costas insta a restaurar la escollera al estado anterior El organismo estatal y San Bartolomé dirigirán una actuación conjunta para restablecer el dique peatonal de Maspalomas. Y el Ayuntamiento pedirá permiso para la pasarela Estado que presentaba ayer la playa de Maspalomas por la zona de la escollera. La propia naturaleza ha recuperado parte de la arena. / C7 GAUMET FLORIDO San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 5 mayo 2021, 01:00

Despejada la duda. El Ayuntamiento sí se excedió en sus competencias al tratar de reforzar días atrás la escollera que discurre junto al centro comercial Oasis. Al menos así lo constataron los técnicos de la Demarcación de Costas en Canarias, que es el organismo competente en la gestión del litoral, y así se lo hizo saber este martes el jefe de este organismo delegado, Rafael López Orive, a la propia alcaldesa de San Bartolomé, Conchi Narváez, y al edil de gobierno para los asuntos del litoral, Samuel Henríquez, con quienes se reunió en la capital. El informe que se encargó al efecto, según informó Orive a este periódico, concluye que la maquinaria de la concesionaria municipal elevó y alargó la escollera y que, además, retiró para ello piedras de la baja del litoral. Así las cosas, instó a la restauración del dique peatonal a su estado anterior, «al de primeros de año», para lo que Costas y Ayuntamiento han pactado dirigir una acción conjunta.

El jefe de la Demarcación explica que la idea es que los trabajos se inicien «ya», cuanto antes, y que al frente de ellos se sitúe un técnico de cada una de estas dos administraciones. También apuntó que la pasarela que hoy en día facilita el paso de los transeúntes por la escollera no cuenta con permiso, de ahí que pidiera al consistorio que tramite la solicitud para su autorización. Y les hizo ver igualmente la necesidad de modificar el sistema de recogida de basura de los locales comerciales del Oasis. No en vano, los movimientos de piedras que efectuó la concesionaria hace 15 días y que dieron pie a la denuncia de unos usuarios y a la intervención de Costas buscaban reforzar la escollera para que las mareas altas no impidieran el paso del camión de basura que les recoge los residuos. Por lo pronto, el Ayuntamiento se comprometió a cumplimentar ambas reclamaciones.

Pese al clima de colaboración entre ambas instituciones, Orive sí dejó claro que Costas tendrá que incoar un expediente sancionador al Ayuntamiento a raíz de la denuncia que por los movimientos de piedras en la escollera interpuso el colectivo Turcón. Precisamente Orive propuso a Narváez y Henríquez que considerasen dar voz también a los usuarios denunciantes y a los ecologistas a la hora de definir la restauración de la escollera.

La alcaldesa confirmó que ahora serán los técnicos los que deberán decidir lo que hay que restaurar en la escollera y subrayó que ahora que el cambio climático «es una realidad, hay que poner orden y sentido común a todas las actuaciones en el litoral». Con esa filosofía, por ejemplo, cuando vengan tiempos de mareas altas, como en estos días atrás, en lugar de reforzar la escollera, se retirará la pasarela y se volverá a poner cuando bajen. Por su parte, Henríquez calificó el encuentro de «positivo», aunque insistió en que, por la información que le aporta la concesionaria, las alteraciones de la escollera de las que habla Costas no se hicieron en este mandato. Avanzó que la reunión entre los técnicos podrá tener lugar la semana próxima.

Orive también pidió colaboración a la institución municipal para evitar que algunos locales del Oasis abran sus negocios hacia el mar. A algunos ya se les ha abierto expediente en Costas.