La Virgen del Pino, a su paso por una de las calles de Teror. Cober

Más pétalos que nunca para honrar a la Virgen del Pino en su día

La patrona de Gran Canaria recorrió el casco histórico de Teror ante la atenta mirada de los miles de feligreses que se acercaron para mostrarle su devoción

David Rodríguez Medina

David Rodríguez Medina

Teror

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:58

Pasada la una del mediodía salió de su basílica la imagen de la Virgen del Pino, mientras la Banda de Música de Teror entonaba el himno nacional español, para recorrer las calles de Teror perseguida por una comitiva formada por los principales representantes de las instituciones públicas canarias y ante la atenta mirada de los miles de feligreses que se dieron cita para honrar a la patrona de la Diócesis de Canarias y que no dudaron en entonar el mítico '¡Viva la Virgen del Pino!'.

Pese a que la mañana comenzó completamente nublada, no tardó en salir el sol coincidiendo justo con el comienzo de la procesión de la Virgen del Pino. El sonido de los voladores y la traca final anunciaba el regreso de la Virgen a su basílica tras dar la vuelta a la plaza del Pino, no sin antes recibir la mayor lluvia de pétalos del trayecto, lanzada y organizada por un grupo de vecinos de la villa mariana desde una de las casas que se encuentra unos metros antes de llegar a la basílica. Para esta edición, de manera exclusiva, prepararon una mayor cantidad de pétalos blancos, rojos y amarillos, superando los 16.000 de años anteriores, al celebrar diez años desde que comenzaran a realizar esta costumbre que ya se ha convertido en tradición.

Durante el trayecto, tanto la Banda de Música de Teror como la Unidad de Música del Bando de Canarias deleitaron a los asistentes con clásicos del floklore canario como 'Gran Canaria' de Los Gofiones.

