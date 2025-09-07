Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imágenes de la romería del Pino.
Imágenes de la romería del Pino. Arcadio Suárez

Ofrenda de identidad y solidaridad a la patrona de Gran Canaria

Las calles de Teror ya vibran con la romería de la Virgen del Pino

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Teror

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:32

La Virgen del Pino ya recibe a las puertas de su iglesia a los miles de romeros de los 21 municipios, el Cabildo y las otras siete islas que mantienen viva una tradición que ya suma 73 ediciones.

Al mérito de la constancia en pro de esta explosión de identidad y solidaridad en honor de la patrona de Gran Canaria se le añade este año la capacidad de resistencia de los participantes frente a la intensa sensación de bochorno reinante.

La virgen se asomó a las cuatro de la tarde a la fachada de su templo y empezó la larga comitiva de carretas y grupos folclóricos. De Teror, que abre la romería, a San Bartolomé de Tirajana, que la cierra, aquí nadie falta a su cita. La patrona pasa lista.

