Fiestas del Pino 2025 en directo: horarios, programa y última hora de la romería en Teror

La Virgen del Pino está engalanada y las neveras de los establecimientos de Teror, llenas de bocadillos de chorizo y refrescos para recibir a los miles de peregrinos que acudirán hoy a Teror. Si bien el goteo de visitantes comenzó desde el inicio de septiembre, la villa mariana espera a lo largo de este domingo y lunes al grueso de los canarios que siguen la tradición. CANARIAS7 también emprende la ruta desde la capital grancanaria.

09:57 Restringido el uso de bicicletas Tampoco se puede circular en bicicleta desdelas 11.00 horas de hoy hasta las 15.00 horas de mañana por razones de seguridad en el tramo de Tamaraceite a Teror. El ayuntamiento ha pedido precaución para evitar incidentes durante el peregrinaje. Enlace copiado 09:44 Al Pino, mejor en guagua Si no puede o no quiere acudir a pie, lo mejor es usar el transporte público. Para estos días Global ha desplegado servicios especiales con el objetivo de acercar a todos los municipios a Teror. Desde la capital grancanaria parten cada 5 minutos rumbo a la Basílica, además de otras líneas que se han visto reforzadas. Consulte todos los horarios Enlace copiado 09:35 Accesos cerrados Ojo si va en coche, porque el trajín que se genera en el municipio obliga a cerrar el tráfico. Recuerde que el acceso al casco de Teror permanece totalmente cerrado desde las 17.00 horas de esta tarde hasta las 5.00 de la mañana. Consulte todos los cortes de tráfico Enlace copiado 09:27 «Ay Teror, Teror, Teror» ¡Buenos días! Hoy todos los caminos llevan a Teror...Miles de peregrinos se acercarán a la Basílica para ver a la Virgen del Pino y nosotros no podíamos ser menos. Acompáñenos en esta caminata que emprendemos desde Las Palmas de Gran Canaria y en la que contaremos información útil, promesas e historias. Comenzamos. Foto: Arcadio Suárez Leer más Leer menos Enlace copiado