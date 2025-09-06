La Guardia Civil, el «músculo» del operativo de seguridad Un dispositivo de casi 100 agentes, en coordinación con otros cuerpos policiales, velará por el orden de las fiestas grandes de Gran Canaria

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas desplegará este fin de semana un dispositivo especial con motivo de las fiestas del Pino 2025 en Teror. El capitán José Fernández de la Mata, acompañado por el brigada Juan Carlos Sánchez Lastra y el sargento primero, comandante del puesto de Teror, Pedro Rodado Lozano, detalló los pormenores de un operativo que será clave para velar por la seguridad en los días grandes de la patrona de Gran Canaria.

«El dispositivo de la Guardia Civil es multidisciplinar y tenemos una serie de unidades de toda la provincia que van a estar actuando durante los días 7 y 8 en Teror. Además, vamos a trabajar en conjunto con otros cuerpos policiales diferentes, tanto locales como autonómicos, para contar y tener una salvaguarda tanto de los peregrinos como de toda la gente que se vaya a acercar a Teror en estos días de fiesta», explicó el capitán.

Aunque el operativo arranca con antelación, «la intensificación comienza el día 7, con la subida de todos los peregrinos hasta la Basílica, con la romería de todos los ayuntamientos y municipios que se acercan al pueblo. Luego, por la noche está la verbena y todos los festejos, y también sigue subiendo gente a este tipo de actos, y luego el día 8 con el desfile y la misa».

En cuanto a los medios disponibles, Fernández de la Mata precisó: «Vienen refuerzos de toda la provincia como el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), que son especialistas en orden público. Aparte contaremos con unidades aéreas, de explosivos, de seguridad ciudadana y también guías de perros, es decir, todo tipo de unidades para garantizar la seguridad de todo este dispositivo».

La magnitud del evento hace necesaria una estrecha coordinación con otros cuerpos. «De Guardia Civil seremos en torno a 100 efectivos que vamos a estar trabajando y luego muchos otros que vienen de otros cuerpos. La Guardia Civil somos el músculo de este dispositivo y por eso pedimos a los compañeros un esfuerzo extra para que todo salga bien», destacó.

Las recomendaciones a los peregrinos también fueron claras: «Para todo aquel peregrino que suba andando, pues que siempre vaya visible en todo momento, ya que no deja de transitar por la GC-21 y es una vía de tránsito. Sí que es verdad que el corte se producirá de 19 a 2 de la mañana, pero aún así que la gente que suba sea visible y que atienda siempre a todos los cuerpos de seguridad que estamos presentes para facilitar la labor».

En materia de tráfico, la Guardia Civil contará con un dispositivo especial: «Tenemos un dispositivo de regulación de tráfico que discurre desde la GC-21 solo en sentido ascendente, y descendente por la GC-43, Arucas». Además, se reforzará el transporte público: «Mucha de la gente deja el coche en las cercanías de Teror y sube andando. Por tanto, toda esta gente que luego se reúne aquí en el centro, en la Basílica, tiene la facilidad de poder volver a su casa en guagua con un refuerzo del transporte público».

Uno de los puntos críticos será el tradicional filtro de entrada: «En el puente de El Molino siempre hay un control de vidrios e intentamos que, como es uno de los embudos principales de entrada al pueblo, quitar todo el vidrio posible a los que suben caminando. Así evitamos posibles problemas de orden público. Este año vamos a contar también con seguridad privada colaborando en ese control de vidrios».

Por último, el capitán Fernández de la Mata señaló cuáles son las principales incidencias que se suelen registrar: «Hay dos tipos de peregrinos, está el sano que sube por la mañana o tarde y luego está el que viene a la fiesta y suele dar más problemas. Son más problemáticos los jóvenes que suben alcoholizados y también realizaremos un dispositivo especial de drogas con agentes de paisano que es muy importante».

A punto el despliegue especial de la Patrulla Fiscal y de Fronteras La Guardia Civil reforzará la vigilancia en la carretera GC-21, en el tramo comprendido entre el kilómetro 4,9 y Teror, coincidiendo con la llegada de miles de peregrinos. La misión recaerá en la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de la 1ª Compañía de Santa María de Guía, que desplegará un dispositivo específico para controlar la instalación de puestos ambulantes y garantizar la seguridad en un punto clave de acceso al municipio. Los agentes tendrán instrucciones de impedir la colocación de «chiringuitos» improvisados en la vía, así como la venta ambulante de bebidas alcohólicas tanto por transeúntes como por vehículos estacionados en el arcén. También comprobarán la documentación de aquellos puestos que puedan contar con autorización del Ayuntamiento de Teror y retirarán aquellos que operen sin los permisos correspondientes. La vigilancia se centrará además en prevenir la venta de drogas en zonas aisladas del recorrido y en evitar el consumo de alcohol o estupefacientes entre menores de edad. El dispositivo contempla la instalación de puntos fijos de apoyo a lo largo del trayecto, donde los peregrinos podrán informar a los agentes de cualquier incidencia y recibir asistencia inmediata. El control del tráfico será otro de los pilares de este despliegue, que se ajustará a lo previsto en la legislación sobre seguridad vial y en las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La actuación extraordinaria de la Pafif durante estas fiestas se suma a sus labores habituales en la demarcación. Entre ellas destacan la vigilancia de las costas y puertos para evitar la entrada de embarcaciones vinculadas al narcotráfico o la inmigración irregular; la inspección de embarcaciones deportivas y pesqueras; el control de la venta ilegal de pescado en bares, restaurantes y mercadillos; y la persecución de la comercialización de productos falsificados. Los efectivos realizan también puntos de verificación fiscal en el puerto de Agaete, inspecciones en comercios para comprobar licencias, seguros y condiciones sanitarias, así como apoyos a otras unidades en materia fiscal y de contrabando. Con este refuerzo, la Guardia Civil pretende que el camino de los peregrinos hacia Teror se desarrolle en un entorno seguro, libre de riesgos añadidos y con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidencia.